Bjarne Brøndbo til Støren med musikalsk stand-up

Kultur

«Bærre Bjarne» er et musikalsk stand-up-show fylt med sang og verbale krumspring. Bjarne Brøndbo tar for seg temaer som barn, oppvekst, turnélivet, sosiale medier, teknologiens utvikling fra 70-tallet samt det å være popstjerne i Norge.

Alt blir pakket inn i et musikalsk teppe med DDEs-låter som «Vinsjan På Kaia», «Konfirmasjonsdressen», «Som splintra speil», «Det fine vi hadd sammen» og mange, mange flere. Arrangørene er forberedt på at mange vil se showet og melder at det kan bli lagt ut inntil seks ekstrarader foran amfiet.

Musikk, show og middag i samfunnshuset Korista og bandet Full Rulle gikk sammen om et middagsshow.

Fullt ble det også 9. februar, da 500 kom for å høre Brøndbo i Melhus kirke. Stemninga under konserten ble svært høy, og ekstra engasjement ble det da Brøndmo dro i gang «Her blir det liv» som ifølge Brøndbo nesten var det samme som halleluja.