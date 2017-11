Stor kinolørdag med konkurranser

Kultur

Lørdag er det den store kinodagen med halv pris på kinobilletter, og kinoene kjører film nesten hele dagen.

Melhus

Kulturkonsulent Marit Grendal forteller at kinodagen i Melhus starter med Karsten og Petra-film, og da kan ungene gjerne ha med seg et kosedyr. Så følger en Knerten-film med quiz, filmen «Askeladden» der kinogjengerne skal finne en papegøye og deretter grøsserfilmen «Rom 213». Sistnevnte film har premiere fredag kveld, og kinogjengerne inviteres til å gi terningkast og begrunne dette. Til slutt vises filmen «Blade Runner 2049». I forbindelse med alle filmene er det konkurranser med premier.

– Det blir kafé hele dagen i regi av Melhus skolekorps, og det blir tegnekrok, forteller Grendal.

Melhus kino har hatt et litt tungt år så langt med svikt i billettsalget, og Grendal håper at det blir god oppslutning på lørdag.

Støren

På Støren blir det også mye film å se.

- Støren kino er med for andre året, og det blir kino fra morgen til kveld med hele sju visninger. To av de er allerede utsolgt. Det blir filmer for alle målgrupper. For barna blir det tre visninger. Førpremiere på Ekspedisjon Knerten er høydepunktet for disse, to uker før vanlig Norgespremiere. I tillegg blir det to visninger av Karsten og Petra lager teater, opplyser kulturhusleder Atle Fredagsvik.

Dessuten vises "Rom 213" og actionfilmen "Thor: Ragnarok" som begge har 12-årsgrense.

- Mot slutten av dagen blir det mer moro, da for alle som vet hvordan det er å få sin mor på besøk i julestria. "Bad Moms Christmas" byr på mange kjente situasjoner og problemer rundt høytiden vi snart går inn i. Vi tipper på stor gjenkjennelsesfaktor for både mødre og døtre. Kvelden avsluttes med "Juleblod", en norsk nisseslasher og grøsserkomedie, der Julenissen er seriemorder. En lang rekke kjente navn er involvert og blant annet møter vi komiker Truls Svendsen, forteller Fredagsvik.