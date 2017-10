Kultur

- Halloween er artig, for da får vi masse godterier. Det er litt skummelt, men det er bare artig, forteller Martyna, utkledd som zombieprinsesse for anledningen.

Tirsdag kveld var hver krink og krok i kulturhuset på Støren tatt i bruk for å markere årets skumleste dag. Her var mange aktiviteter for store og små, som spøkelseslimbo, spøkelsesstollek, lesekrok med skumle historier, fargelegging og bowling med skummel twist.

Senere på kvelden var det diskotek for 7.-9. klassetrinn.