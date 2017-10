Med gamle sanger på gamle trakter

Kultur

– Noen ganger kommer folk bort til meg og sier «kan du ikke lage en kveld med alle de gamle kjente kjære sangene, de som vi kan teksten på, og kjenner igjen og kan synge med på?» «Jo selvsagt kan vi det» svarer jeg, men det var det å få tid og finne en anledning. Nå kan jeg faktisk stå for det, i høst blir det konsert/salmekvelder med nettopp kjente og kjære salmer og sanger, sier Ronny Kjøsen.

Kirkemusikeren skal ha to konserter i Midtre Gauldal og én i Melhus i starten av november.

Først tar han turen til hjembygda Hølonda 31. oktober, før turen går videre til Singsås og Soknedal de to påfølgende dagene.

Ikke så langt

– Tanken med dette er at det ikke skal være så langt å reise for det godt voksne publikummet som denne konserten passer godt for. Jeg håper dere tar godt imot Odd Arne og kommer mannsterke når vi kommer til Hølonda, Singsås og til Soknedalen, sier Kjøsen.

Han skal absolutt ikke være alene om å stå for underholdningen.

Odd Arne Halås fra Eide på Nordmøre skal syne og traktere trekkspillet, mens Kjøsen komper på piano, orgel, trekkspill og gitar.

Syng meg heim

– Odd Arne er en entertainer av rang, sanger og trekkspiller og et muntrasjonsråd av de sjeldne. Odd Arne drar landet og Norden rundt og har show og konserter med et bredt repertoar, han har blant annet et stort publikum både i Danmark og på Færøyene. Jeg kan love dere en trivelig kveld med kjente sanger, allsang og lun humor. Tittelen på konserten er hentet fra Sondre Bratlands fine vise «Syng meg heim». Ellers kan jeg love dere at både O store Gud, O bli hos meg og Där rosor aldri dör og mange fler kommer som perler på en snor, sier Kjøsen.