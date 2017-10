Svingte seg til Molde

Orklareiser var stødig turoperatør og hadde utmerket og hyggelig sjåfør, forteller Marit Hammer Pedersen som har laget denne rapporten fra turen:

Turen startet over Dovrefjell. Vi fikk servert deilig suppe på Dombås. Deretter gikk turen nedover fagre Romsdalen og det ble stopp under storslagne Trollveggen. Der danset seniordanserne i friluft og med fantastiske kulisser.

I Molde ble seniordanserne fra Skaun og Hølonda møtt av seniordansere fra Molde. Det ble en fin felles dansestund på hotellet Seilet, der Skaun og Hølonda danserne bodde.

Neste dag gikk turen hjemover via Bud og Atlanterhavsvegen. Det var flere stopp undervegs, blant annet Bryggja på Bud og ved Atlanterhavsvegen.

Snorklipp for danseskolen Melhus Onstage har etablert seg i nye lokaler, og opplever stor pågang.

Atlanterhavsvegen har status som nasjonal turistveg, og forbinder Averøya med fastlandet over øyer, holmer og skjær ved hjelp av åtte bruer over en strekning på over åtte kilometer. Vi kjørte også Krifast og nye E 39 fra Hemnekjølen til Gagnåsvatnet. Middag under vegs på Valsøytunet.

Det var kjempeflott vær og mye storslagen norsk natur. På turen nedover Romsdalen så vi også Mannen, sjøl om det var noe skyer. Fra Molde la vi spesielt merke til flott landbruksnatur, med mange fine gårdsbruk og mye husdyr.

- Melhus har fått en flott kultursal Rektor Ronald Nygård er strålende fornøyd med at Trøndertun kan stille med en proff musikksal.

En utmerket utflukt for å binde seniordanserne sammen til et team.