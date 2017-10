Finner fram kunstskatter i Støren kirke

Oppussinga av Støren kirke har ført til større oppmerksomhet rundt kirkekunst og kulturskatter. Det er blåst støv av verdifulle malerier, inskripsjoner på veggene og flere minnetavler med tekst. Under golvet ble det gjort funn som har vært ukjente for folk flest, en bibel, gamle stemmekonvolutter og avisutklipp. Samt de velkjente skjelettfunnene, som er rester av minst tre mennesker som befinner seg under kirkegolvet.

Se hva Ole Kristian fanget med mobilkameraet Elektrikeren fikk seg en overraskelse da han oppdaget nye skjelett under Støren kirke.

Søndag 15. oktober blir det et arrangement i Støren kirke, der det blir fortalt om kirkekunst og kulturskatter. Det hele vil få et kunstnerisk tilsnitt, ved at tekstene på maleri og vegger blir lest og tonesatt med musikk. Kirkeverge Eli Ødegård vil fortelle, mens Liv Feragen Refseth skal deklamere tekster. En følgespot vil bli brukt for å lyssette hver enkelt detalj det blir fortalt om.

Har gitt ny forståelse

– Det finnes svært lite av dokumentasjon som forteller om det som finnes i kirka, og hva som er gjort opp gjennom tida. Oppussingsarbeidet har gitt en ny forståelse av det som finnes, og det har vært spennende å søke kunnskap, sier Ødegård.

Dette er Ødegårds fagfelt og interesseområde.

– Kirkas funksjon i samfunnet, kirkearkitektur og kirkekunst har alltid interessert meg. Pluss en viss lidenskap for spiker og malingsspann, humrer Eli Ødegård.

«Se det menneske»

Peter Batta var en kjent barokk-kunstner, som levde i Trondheim fra 1701 til 1735. Han er mest kjent for sine portretter, men også bilder med bibelske motiv. Flere av hans kunstverk befinner seg i Nidarosdomen og Vår Frue kirke. I Støren kirke henger hans verk "Ecco Homo" til høyre for altertavla. Motivet er den lidende Kristus, og bildet ble malt i 1726.

– Dette er et kunstverk i særklasse, men lite kjent for dem som går i kirka. Det er artig å formidle kunnskap om slike kunstverk, og gi folk forståelse av hva som befinner seg i kirka, sier Eli Ødegård.

Støren kirke får orgel fra Romania Menigheten vurderte å restaurere og utvide dagens orgel, men får et nytt orgel fra Romania til samme prisen.

Under arrangementet søndag vil Eli også fortelle om de spesielle minnetavlene som befinner seg i kirka. Disse er i god stand, sier hun, og viser den norsk kongerekka, og hvem som har vært biskoper og prester i Støren kirke.

Blir dokumentert

– Blir det laget noen skriftlig dokumentasjon nå på hva dere har funnet og gjort i forbindelse med oppussinga?

– Ja, det blir laget en grundig rapport fra oppussinga. Jubileumsboka som kommer i november vil ha en god del om kirkekunsten og kulturskattene, og jeg har i tillegg skrevet noe som blir bevart for ettertida, sier Ødegård.

Kvelden i Støren kirke søndag 15. oktober har fått navnet «Med lys og lykte». Det er et gudstjenstlig arrangement, og sokneprest Oddbjørn Stjern vil bidra med liturgisk innhold. Jazzpianist Vegard Bjerkan skal akkompagnere til allsangen, og framføre et par musikkstykker alene.

Etter arrangementet blir det anledning til å se seg rundt i kirka.