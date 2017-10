Unge talenter får vise seg fram

Også under årets høstkonsert i kinosalen på Melhus 22. oktober gir Melhus Janitsjarkorps unge lokale unge talenter en mulighet til å vise seg fram for publikum.

- Dette er vår nye tradisjonelle satsning på høsten hvor vi inviterer med oss ulike gjester som solister og da fortrinnsvis lokale ungdommer, sier Owe Trotland, leder i korpset.

- Vi ser jo at vårt flotte og trofaste publikum i likhet med oss selv stadig blir eldre. Derfor ønsker vi med denne konserten å rekruttere nye publikummere som vil få sans og interesse for fin korpsmusikk. Dette skal vi gjøre ved å benytte tidligere deltagere i Melhusbankens talentpris som solister.

Årets talentpris fra Melhusbanken ble tildelt Johannes Konstad Brevik.

- Vi har så mange dyktige ungdommer i kommunen som ønsker å stå foran et stort publikum og vise hva de er gode for. Dette vil bli en arena hvor de kan få spille med et stort orkester i ryggen og som vi håper vil spore til videre innsats, tilføyer Trotland.

I år er det Johannes Konstad Brevik som vil traktere gitaren sin sammen med korpset. Han skal spille «Vitae Lux» av Frode Alnæs og «The Chicken» av Jaco Pastorius.

- Johannes er vinner av talentprisen i år og et særdeles stort talent, sier Trotland. Han er for øvrig elev på musikklinja på Trøndertun i år.

Korpset lover å framføre et rikt og variert repertoar som spenner fra konsertmarsjer via musikaler og til større verk originalskrevet for korps.

- I tillegg får vi et friskt innslag fra trombonegruppen som vil være solister sammen med korpset, forteller Owe Trotland. Melhus Janitsjarkorps satser på en trivelig kveld med bra oppmøte

Dirigent er Endre Ladehaug og konferansier er Brynjar Sonstad. I pausen blir det servert kaffe og kaker!