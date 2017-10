Musikkvideo fra hjembygda

18. august lanserte Cecilie Eide fra Melhus albumet "Fly så høyt at du ser", og nylig kom musikkvideoen til låta. Videoen viser Eides hjembygd sett fra oven og veilangs, og er laget av Arild Følstad i Instinct Productions.

Viser Gauldalen

- Jeg synes det ble en fin video. Den er blitt som en reklamesnutt for Gauldalen, sier Eide.

Videoen er dedisert drømmerne.

- Tanken er at alle har en drøm om hva de skal bli. Akkurat nå drømmer jeg om å lære meg å spille elgitar. Jeg har kjøpt meg en elgitar og har hentet to forsterkere i dag. Nå har jeg fått litt mer motivasjon, og jeg har tenkt på å gi ut mer musikk, forklarer Eide.

Noen tusenlapper

Eide vil ikke ut med hvor mye det har kostet å få laget musikkvideoen, men sier at det gikk med noen tusenlapper. En musikkvideo kan være et hjelpemiddel for å få blikkfang, og Eide tror mange oppdager musikken gjennom å få øye på en video.

- Stipendet fra Melhus kommune ble brukt opp på det forrige albumet, og det er ikke så lett å få støtte fra annet hold. Jeg har søkt flere steder, sier Eide.

Cecilie lanserer plate med tre konserter I august ga Cecilie Eide m/band ut en ny plate. Lanseringskonserten foregår lørdag hjemme på gården hvor Cecilie bor.

Til daglig jobber Eide i Hovin barnehage. I vinter skal hun ha flere spilleoppdrag.

Les også: konserten i Støren kulturhus