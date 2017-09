Sabotørmarsjen går søndag

Dit finner man fram til ved å ta av ved Hammeråsen i Sørbygda og kjøre en kilometer etter gardsveien fram til Grønlia.

Sabotørmarsjen er et samarbeid mellom Trimavdelinga i Idrettslaget Leik og Meldal Historielag, som skifter på å stå som arrangør av marsjen på Hølonda og i Orkdal annethvert år. Formålet med arrangementet er å minnes sabotørene fra Kompani Linge som utførte en farlig jobb da de flere ganger aksjonerte mot Thamshavnbanen under krigen.

Turmarsj til minne om sabotørene I år vil Sabotørmarsjen gå fra Grønlia på Gåsbakken.

Gjenoppbygd

For å ta vare på minnene fra det som skjedde da de tre sabotørene levde i skjul i «Hotell Norge» i Grønlia, ble skjulestedet gjenoppbygd på samme plassen i 1985, etter at bygget hadde forfalt av tidens tann. I september i 2003 åpnet Sabotørmuseet i buret som står på tunet, etter stor dugnadsinnsats fra Sabotørlaget. På søndag blir det anledning for publikum til å besøke Sabotørmuseet, som har fått ting som har tilhørt sabotørene og i tillegg har mange effekter fra krigens dager.

Tre kilometer

På søndag går marsjen først opp til «Hotell Norge» som ligger ca 500-600 meter fra gardstunet. Der vil Egil Sallaup fortelle om hendelsene som skjedde for 73 år siden. Derifra går turmarsjen videre om Glenna og Hammeråsen og tilbake til Grønlia, en lengde på godt tre kilometer. I Grønlia blir det anledning til å kjøpe seg kaffe og nogo attåt. Deltakere får med seg diplom ved å delta første gang og medaljer deles ut etter 5, 10 og 15 år. Arrangørene ønsker alle velkommen og håper at det kommer mange for å høre spennende lokalhistorie og få seg en trimtur i fint høstvær.