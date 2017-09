Kultur for alle i Melhus rådhus

Melhus eldreråd står som arrangør, og det blir underholdning for alle og enhver, understreker arrangørene:

- Noen har reagert på at det sto i annonsen at det var underholdning for folk mellom 30 og 90 år. Det er selvfølgelig bare en uttrykksmåte. Det betyr bare, at har du lyst til å oppleve god kultur, så bare kom uansett alder, opplyser arrangørene.

- Alle de som er over 90 år og under 30 i Melhus er selvfølgelig også hjertelig velkommen, presiserer Steinar Nyland i eldres råd.

Dette er en årlig kulturkveld som hvert år legges til den torsdagen som ligger nærmest eldredagen.

Kåseri med Bøhle

Det blir kåseri med Erling Bøhle, mye sang og musikk, og allsang. Miriam Aalberg fra kulturskolen, Einar og Steinar og Melhus Pensjonistkor synger og spiller. Musikkgruppa til pensjonistkoret drar også til med et par tre stykker.

Bevertning

Det blir også trekning på inngangen og pause med bevertning, som ikke står tilbake for noe, lover arrangørene: - Kort sagt en innholdsrik kveld for alle som liker god kultur.