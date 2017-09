Cecilie Eide med Hans Bollandsås i kulturhuset på Støren

Cecilie kom i høst med sitt andre album, «Fly så høyt at du ser». Tittelen har hun valgt fordi tekstene gir ulike blikk på livet.

Og 42-åringen tenker at noen ganger må man fly ut over sitt eget ego for å se andre perspektiv, både i eget liv og i samfunnet.

- Låtene spenner fra rolige og sarte tema, til et mer tøffere preg. Det er energisk og lidenskapelig, sier barnehagestyreren som har vært produktiv artist siden 2013 og har bygd egen scene hjemme på Kvål.

Cecilie lanserer plate med tre konserter I august ga Cecilie Eide m/band ut en ny plate. Lanseringskonserten foregår lørdag hjemme på gården hvor Cecilie bor.

Soknedaling og debutant på utgivelsesfronten, Svein Ivar Skjevdal bidrar på en av Cecilies låter. Albumet er innspilt på Sørgården Studio på Ler, med Per Borten som produsent og Håvard Soknes som tekniker/mikser.

Høstkonsert hos Cecilie To band til Kvål

I kultursalen blir det satt ut bord og stoler, og det blir servering.