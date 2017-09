Sammenligner Thora-komponist med Mozart

- Operaen Thora paa Rimol av Hjalmar Borgström er vel av samme kategori som verker av Mozart. Som komponist døde Mozart at han var så kjent, og nå er det en hel by som lever av ham. Tenk om Thora blir like stor for Melhus om 100 år som Mozart har blitt, sier operasanger Harald Bjørkøy.

Noteutgivelse

I dag tirsdag ble notene til operaen Thora paa Rimol utgitt av Norsk Musikforlag, og Bjørkøy forteller at det innebærer at notene er tilgjengelig over hele verden.

- For norsk klassisk musikk er dette en stor nyhet og svært gledelig. Cirka en milliard prikker er satt på rett sted. Kunstverket Thora er nå tilgjengelig for hvem som helst som vil framføre dette, og det siste hinderet for en framføring verden rundt er nå borte. I notematerialet står det at operaen er framført i Melhus, sier Bjørkøy.

Kausjonerte for lån

Bjørkøy spilte i operaen Thora paa Rimol som kom i økonomisk uføre etter oppsetninga for to år siden. Han sitter også i styret for stiftelsen, og har sammen med resten av styret kollektivt kausjonert for lånet på flere hundre tusen kroner. Lånet sammen med et lån fra en utenbys publikummer, reddet stiftelsen fra å gå konkurs.

- Hver uke har jeg fått spørsmål fra folk om Thora skulle avgå ved døden, forteller Bjørkøy.

At fylkesutvalget har bevilget 400.000 kroner til stiftelsen og flertallet i Melhus formannskap anbefaler kommunestyret å bevilge 304.000 kroner, synes Bjørkøy er svært positivt.

Redder Thora-operaen Gjeldstyngede opera-Thora får 400.000 kroner fra fylkeskommunen etter et enstemmig vedtak i fylkesutvalget, og så var det uenighet om hvor mye Melhus kommune skal gi denne gangen.

- Jeg synes det er fantastisk at det kommer en bevilgning. Det sier jeg ikke først og fremst fordi jeg sitter i styret, men for de frivillige som har kjørt fra Malm til Singsås for å realisere Thora. De har klødd seg i skjegget og lurt på hva som er har skjedd. Dette er en gledens dag for alle frivillige, sier Bjørkøy.

- Ikke vikingdrakter

Flertallet i Melhus formannskap vil at kommunen skal beholde kostymene. Ordfører Gunnar Krogstad opptrådte i et kostyme fra Thora under åpning av sagauka i Melhus.

- Kostymene er ikke designet for å være tidsriktige vikingdrakter, men er teaterkostymer designet for en oppsetning med lyd og lys. Jeg synes at det er hyggelig at de som ikke liker opera, liker kostymene, sier Bjørkøy.

Handlinga i operaen er fra 900-tallet, og tar for seg dramatikken da Håkon jarl søker tilflukt hos Tora på Rimol i Melhus. Det ender med at trellen Kark kapper over hodet på jarlen mens de er i grisebingen.

Bjørkøy mener at folk må godta at vi er forskjellige, og at mens noen liker hest og skotthyll, ønsker andre å se en operaoppsetning.

- Nå er økonomien i balanse. Vi får vurdere hva vi skal gjøre videre. Vi er ikke nødt til å spille Thora. I 2000 fikk vi en utfordring av daværende ordfører Anders Estenstad, og både tidligere ordførere Erling Bøhle og Jorid Jagtøyen var veldig tydelige på at de ønsket Thora. Så ble det noe kluss, sier Bjørkøy.

- Ikke nok publikum

Ordfører Gunnar Krogstad sier om ordskiftet i Melhus formannskap at det var ulike meninger, og han viser til at et nesten enstemmig kommunestyre tidligere ikke ville gi underskuddsgaranti. Denne gangen ble det enighet om at stiftelsen bør få 304.000 kroner fra Melhus kommune mot at stiftelsen gir fra seg kostymene.

- Melhus kommune var en av dem som grunnla stiftelsen, og har ingen rolle i stiftelsen. Det er opp til styret hva som skjer videre, og hvem som sitter i styret, sier Krogstad.

Når det gjelder interesse for opera Thora, opplyser Krogstad at han har sett tre av Thora-oppsetningene inklusiv den i Den Norske Opera.

- Det var greit nok. Det er ikke nok publikum til oppsetningene, og stiftelsen klarte ikke å få tak i nok sponsorinntekter. Så lenge det ikke går i pluss, er det vanskelig å holde operaen i live, mener Krogstad.