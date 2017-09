Korpstur til Almunecar

Reisebrev fra Horg og Flå juniorkorps: Lørdag 24. juni møtte en spent gjeng opp på Værnes. Det var klart for tidenes korpstur med Horg og Flå Juniorkorps. Dette hadde vi sett frem til så lenge, vi skulle til Almunecar i Spania på «Festival Tropical».

Musikerne boblet over av spenning, og vi voksne fikk se hvilken fin gjeng vi hadde fått med oss. Vi kom frem til Malaga klokka 01.00, og ble hentet med buss som kjørte oss til Hotel Suites Albayzin del Mar. Der ble vi innlosjert.

Søndagen var fridag, og det var godt etter en sen kveld dagen før. Vi koste oss i hotellets basseng, spiste pizza på restaurant, og hadde øving på hotellet. Det var en god konserttest å ha øving i ett varmt lokale. På ettermiddagen var det felles middag med de andre korpsene på hotellet.

Spansk tempo

Vi ble i løpet av den første dagen veldig klar over at alt foregår i «spansk tempo». De tar ting som det kommer, ingen stress. Det måtte vi bare lære oss med det samme. Faktisk så er det noe vi nordmenn kan lære av, mindre stress og mer tid til alt.

Neste dag bar det til grottene i Nerja, utrolig fascinerende å se. Anbefaler et besøk for de som skal til området. Turen gikk videre i buss til den hvite byen Frigilliana, der stilte vi opp i skyggen og spilte en halvtimes konsert.

Denne dagen var det 32 grader, så det var ikke bare lett å spille konsert, men med lett tilgjengelig vann og litt korte pauser, gikk konserten strålende. Etterpå fikk vi en omvising i byens turisttog, og vi fikk se de fantastiske hvite husene og dalen som Frigilliana ligger i. Vi reiste til byen Nerja, spiste lunsj på en restaurant og gikk etterpå ned til stranden.

Fløt i Middelhavet

Vi badet og fløt i Middelhavet; det var utrolig stilig med så salt vann. På hotellet spiste vi middag, før vi gikk bort til byens rådhus for å holde konsert sammen med flere andre korps. Det var kjempeartig å spille for så mange publikummere, og det kom fine tilbakemeldinger etter konserten.

Vi spilte to fellesnumre, og det var mye lyd med så mange musikere samlet. De andre korpsene ga oss også inspirasjon til musikk vi kunne spille, og til noe kult trommeutstyr som vi ønsker oss. Slitne, men glade, ankom vi hotellet på kvelden. Der var det diskotek for de eldste musikantene og tid for sengetid etter en lang dag.

Konsertfri og badeland

Tirsdag hadde vi konsertfri dag, men satte opp en øvelse i hotellets diskotek på ettermiddagen. Etter frokost satte vi kursen mot Aqua Tropic badeland. Der var vi hele dagen. Det var akkurat passe varmt i været, og det ble mye kos og gode samtaler. Vi spiste hamburger til lunsj, en stor favoritt!

Etter ankomst på hotellet hadde vi øvelse i diskoteket. Det var skikkelig mye lyd og masse klang. Vi var klar for neste konsert, og som vi gledet oss! Litt fri på kvelden gjorde at noen gikk ut for å se seg litt om, mens andre badet videre på hotellet.

Onsdag kunne vi sjekke ut hva byen hadde å by på. Mens noen atter igjen valgte å boltre seg på hotellets basseng. På ettermiddagen var vi på parade langs strandpromenaden, og det lokale trommekorpset stilte først.

Vi marsjerte inn i byparken hvor det var rigget til konsert. Det ble en veldig trivelig stund med mye fin korpsmusikk i flotte omgivelser. Vi fremførte fellesnummer med alle korpsene her også. Tilbake på hotellet var vi klare for å begynne å pakke.

Torsdag morgen var vi klare for avreise. Men vi rakk å bade litt på hotellet før vi måtte dra, eller ta en aller siste shoppingtur.

Å skulle sjekke inn 22 barn på en stor flyplass med litt lite tid var nok en prøvelse for oss reiseledere, men vi kom oss inn på flyet og var klare for flyturen hjem.

Ikke sove på flyet

Vi voksne trodde korpsmusikerne skulle sovne på flyet, men her var det fremdeles mye krutt i kroppen, selv etter noen lange dager med sol, kos og musikk. Vel hjemme på Værnes gikk vi over alle instrumentene, og kunne konstatere at kun ett horn hadde fått skader i transport.

Så var turen over for denne gang. En fantastisk trivelig tur for alle sammen. Vi ble enda bedre kjent med alle barn og voksne.

Vi har nå startet opp en ny sesong, og ser at alle våre medlemmer fortsetter i korpset. Med unntak av tubaisten vår som tar et års permisjon for å gå på folkehøyskole. Vi gleder oss til en ny sesong i Horg og Flå juniorkorps!