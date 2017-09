Mange ville høre Sigstein spille

Det var knyttet stor spenning til gauldalingenes interesse for å dra på klaverkonsert under Støren-kirkas 200-årsjubileum. Et forhåndssalg av 60 billetter gav visse forhåpninger, og sokneprest Oddbjørn Stjern antydet at minst like mange ville kjøpe billetter ved inngangen. Det skulle vise seg å stemme, for pianisten fra Støren er veletablert og samler folk. Rundt 120 betalende tilhørere kom, og Stjern beskriver det som meget bra.

– Vi hadde en flott konsert, og folk var begeistret. Vi fikk en nærhet til musikerne som var helt spesiell, i og med at de spilte i kirka, og ikke i en konsertsal, sier soknepresten.

Folgerø med helaften i Støren kirke Det har lenge vært hans drøm å blåse liv storslagne symfonier omskrevet for piano.

Sigstein Folgerø hadde med seg seks musikere, som var kolleger og venner fra Oslo. I konsertens første avdeling ble det framført deler av Beethovens Skjebnesymfoni og Mozarts Jupitersymfoni. På programmet stod også Griegs evig unge Holbergsuite og to perler fra Bachs kantater. I andre avdeling stod klaveret som solist med symfoniorkesteret i Mozarts klaverkonsert No. 20. Dette verket fra 1785 sprengte grensene for den klassiske klaverkonserten. Publikum i Støren-kirka fikk høre Folgerø sin egen bearbeidelse for sekstett og klaver. Symfoniorkesteret er her erstattet av tre strykere og tre blåsere som sammen førte dialogen med solisten. Instrumenter som var representert ved siden av klaveret var fiolin, bratsj, cello, tverrfløyte, klarinett og fagott.