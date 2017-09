Ei helg i kirkejubileets tegn

Denne uka er det jubileumsuke for Støren kirke, som er 200 år. Det har vært program og aktiviteter hver dag, og den store jubileumsgudstjenesten holdes søndag 17. september, med besøk av biskop Herborg Finnset. Støren musikkorps og to kor deltar også, sammen med prost Øystein Flø og de lokale prestene Oddbjørn Stjern og Hans-Ole Sveia. På lørdag kveld blir det konsert med pianisten Sigstein Folgerø, opprinnelig fra Støren, og tidligere på lørdag er det myldredag på kirkebakken, med aktiviteter, utstillinger og skuespill, hvor sjølveste Moses vil dukke opp. Støren skolekorps blir med, sammen med Singsås-speiderne og et salmeorkester.

Kirkejubileet på Støren avsluttes denne helga, men seinere i høst vil det bli utgitt ei jubileumsbok, som det har vært arbeidet med i flere år.

En annen stor begivenhet i helga er loppemarkedet til Melhus skolekorps, som holdes lørdag i Melhushallen. Dette er ett av de største loppemarkedene i Gauldalen.

På Gamle Hovin er det høstmarked med salg av husflid og aktiviteter for barn. Ei ny kunstutstilling åpnes på Mølla på Melhus, med maleri av Karin Mogård.

Vassfjellhytta har høstdag på søndag, med åpen veg fra bommen på Kvål. Det blir konkurranser, aktiviteter og matsalg.