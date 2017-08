Hyller sollyset

Sola og lyset spiller da også den musikalske hovedrollen i konsertsamarbeidet, opplyser koret.

– Vi har lenge hatt lyst til å gjøre et prosjekt med Frode, og vi mener at kombinasjonen av joik og folketoner er helt uslåelig, sier Anne Karin Støren i Viggja Voices.

Folgerø hjem til Støren - Vil by på en symfonisk helaften.

Frode Fjellheim er kjent Trondheims musikkmiljø blant annet gjennom sin rolle i bandet Transjoik, opplyser koret som synes det skal bli stor stas å synge i Melhus kirke.

Viggja Voices fikk for øvrig støtte fra Skaun kommune nylig, og det muliggjorde et seminar med Frank Havrøy i Viggjarheim i august.

– Det var utrolig nyttig for den musikalske prosessen fram mot Fjellheim-konsertene, og det er rett og slett helt fantastisk at sånne tiltak er mulig her i Skaun. Vi er virkelig heldige som har så mange gode støttespillere, sier vokalgruppas leder Anne Nor.