Et sterkt foredrag om å bygge seg opp igjen

Simen Almås har fått prøvd seg. I 2007 fikk han tredjegrads forbrenning på store deler av kroppen, og lå i koma i 12 dager. Det var svært tøft for unggutten å våkne opp, og måtte innse at han vil være annerledes resten av livet. I 2011 dro han på sommerleir på Utøya, hvor han overlevde terroraksjonen mot ungdommene på øya.

Verktøykasse

4. september kommer han til Støren kulturhus for å fortelle om de siste ti årene. Han forteller om verktøyene han måtte ta i bruk for å snu det negative til noe positivt. Og som han har brukt for å skape seg et positivt selvbilde. Målet er at de som hører foredraget, også får med seg noen tips for å styrke sitt eget selvbilde.

Simen er i dag 22 år gammel, og har klart å bruke det ekstremt vanskelige i sitt liv, til noe positivt som også kan hjelpe andre.

Gratis inngang

Det er Støren kulturhus, enhet for Helse og familie, Støren ungdomsskole og Midtre Gauldal frivilligsentral som står bak arrangementet. Hvis man melder på grupper på minimum fem personer, får man gratis inngang på dette foredraget.