Folgerø hjem til Støren

Pianisten Sigstein Folgerø kommer hjem til Støren, sammen med et knippe håndplukkede strykere og blåsere, for å feire 200-årsjubileet til Støren kirke. Det blir en symfonisk jubileumskonsert 16. september, en kveld med flygelet i fokus.

200-årsfeiringen

Dette sier Folgerø selv om konserten: - I anledning 200-årsfeiringen vil jeg få by på en symfonisk helaften i Støren kirke. Verker som tradisjonelt er forbeholdt de store orkestrene og konserthusene tar nå turen opp Gaula og inn i vår 200 år gamle kirke.

Konserten er en del av jubileumsuka for Støren kirke, 10. – 17. september.

Konsertprogrammet

Og slik beskriver Folgerø konsertprogrammet:

- Klaveret er et instrument med en rik historie og et grenseløst potensial. Takket være noen av 1800-tallets klavervirtuoser finnes flere storslagne symfonier omskrevet for piano. På den tiden størenkirka ble bygget, var dette en høyst levende tradisjon, men den har siden gått av moten og blitt liggende brakk. Det har lenge vært min drøm å blåse liv i dette repertoaret - og hvilken finere anledning finnes det enn å komme hjem til Støren for å debutere som et enmanns symfoniorkester?

Skjebnesymfonien

I konsertens første avdeling vil Folgerø blant annet fremføre deler av Beethovens «Skjebnesymfoni» og Mozarts «Jupitersymfoni». På programmet står også Griegs evig unge Holbergsuite og to perler fra Bachs kantater.

I andre avdeling står klaveret som solist med symfoniorkesteret i Mozarts klaverkonsert No. 20, forklarer pianisten: - Dette verket fra 1785 sprengte grensene for den klassiske klaverkonserten. Mozart iscenesetter her for første gang en dialog mellom solist og orkester, som om de representerer to ulike personligheter. Den versjonen dere skal få høre er min egen bearbeidelse for sekstett og klaver. Symfoniorkesteret er her erstattet av tre strykere og tre blåsere som sammen fører dialogen med solisten.

Flere med fra Oslo

- Med på laget har jeg noen glimrende musikere. De er til daglig mine venner og kolleger i Oslo og jeg gleder meg til å vise dem hjembygda mi og størenkirka, forteller Sigstein Folgerø:

- Jeg ser frem til å opptre for slekt, venner og bekjente og inviterer alle musikkelskere inn i klaverets og symfoniens univers den 16. september, avslutter Folgerø.

Frilanser på piano

Sigstein Folgerø er ansatt som førsteamanuensis i akkompagnement ved Norges musikkhøgskole. Sin pianistiske frilanskarriere utøver han som solist, orkestermusiker og kammermusiker.

Folgerø har studert ved NTNU i Trondheim, Barratt Due musikkinstitutt i Oslo og musikkhøgskolen i Hamburg under veiledning av hhv. Jørgen Larsen, Jiri Hlinka og Volker Banfield.

I 2008 avsluttet han sine klaverstudier som solist med Hamburger Symphoniker i Bartoks 2. klaverkonsert og har siden den tid etablert seg i Oslo som en allsidig klassisk utøver. Han har utviklet en særskilt interesse for kammermusikk i mindre ensembler og transkripsjonslitteraturen for solo-klaver.

Folgerø er en etterspurt ensemblemusiker og har i tillegg opptrådt som solist med blant andre Det Norske Kammerorkester, Trondheim Symfoniorkester og Bergen Filharmoniske Orkester. Han er også lidenskapelig interessert i matematikk, løping, klatring og seiling.