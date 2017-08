Ny vri for kulturfestival

Alle unntatt én er fersk i årets komité for Hovin kulturfestival, men det har ikke lagt noen demper på innsatsen. Det er en sprudlende komité som legger fram programmet for årets kulturfestival, som er denne helga. Hovin IL, Hovinkoret og Horg og Flå juniorkorps står bak kulturfestivalen.

Inkluderende

Denne gangen vil festivalen inneholde både elementer som kjent fra tidligere år, og innslag som har vært borte ei tid.

– Intensjonen med kulturfestivalen er å involvere flest mulig av dem som bor på Hovin. Det har kommet mange innflyttere hit, og det er et ønske fra idrettslaget, korpset og koret om rekruttering fra denne gruppa også, sier Lars Nesheim.

En egen idrettsfestival for nettopp å la innflyttere bli bedre kjent med bygda, er blitt arrangert i Lundahallen med stort hell. Nå håper festivalkomiteen at innflyttere kan se på kulturfestivalen i helga som en fin måte å bli kjent med de nye naboene, og at festivalen blir en møteplass.

Programmet

– Vi har ikke gjort de store endringene for festivalen som har pågått i 12–13 år, men noen er det. Den tradisjonelle grendacupen har fått færre deltakere, og vi prøver å få inn nye øvelser som volleyball og kulelabyrint. Fotball er ikke kuttet helt ut, men vi har redusert betydningen av den, forteller Nesheim.

Kulelabyrinten er egnet både for store og små, og er et spill med seks deltakere, forklarer Elisabeth Walsøe. I 2001 ble Svensagbruløpet arrangert for siste gang, men nå kommer dette løp tilbake. Starten er på Hovin stadion på søndag.

Festivalprogrammet inneholder barnedisko, fredagspub med middagsservering og musikkinnslag ved Eivind Bjerksetmyr som har lanseringsdag for den nye singelen, barne- og grendacup på Hovin stadion, teltfest med Jan & Ryan, staurbæring, andeløp og amcar- og veteranbiltreff. Komiteen forteller at det ikke har noen hensikt å satse for å bli stor, og at det i stedet satses på egne krefter.