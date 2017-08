Korps trenger flere rekrutter

Melhus skolekorps er straks igang med en ny og spennende sesong, og det er mye som skjer, forteller dirigent Kjartan Klingen.

Imponerte i NM

I høst starter forberedelsene til «Jul i Melhus», og trøndersk mesterskap i februar, og landsfestivalen i Bergen neste sommer.Under NM for skolekorps på Gjøvik i juni imponerte korpset med en andreplass sammenlagt, og de fikk den høyeste poengsummen når det kom til spillingen. Og januar fikk Melhus skolekorps overrakt kulturprisen i Melhus av ordføreren.

Stor suksess for Melhus Skolekorps I helga ble NM i gatemarsjering arrangert, under årets Mjøsfestival på Gjøvik. Der deltok Melhus Skolekorps, og de gjorde de svært godt.

- Nå ser vi fram til nye utfordringer, sier Klingen. Han understreker også at korpset ønsker nye aspiranter velkommen. Han sier til og med at det er for lite aspiranter, så her er det ledig plass!

Første øvingsdag

Tirsdag er første øvingsdag etter ferien. Men allerede i helga var 30 av de eldste i korpset ute på en tur sammen, for å samle kreftene til ny innsats.