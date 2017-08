Galleri Mølla åpnet med sang og snorklipp

- Galleriet er en veldig fin plass for Melhus. Her er det fine vegger og høyde på lokalet, sier kunstneren Elling Reitan.

Den første utstillingen

Lørdag formiddag var det offisiell åpning for Galleri Mølla i Melhus, og de første utstillerne er Oda og Oscar Reitan som er barna til Elling og Maria Reitan.

- Det er første gang de har egen utstilling uten at jeg er med, og dette er første steget ut på en muligens lang vei videre. Dette er noe de har ønsket, sier Elling Reitan.

Elling Reitan utelukker ikke at han vil stille ut noen av sine egne bilder i det nye galleriet, og han forteller at mange melhusbygger har vært innom atelieret.

Travellin' Strawberries

Mange hadde møtt fram til åpninga av Galleri Mølla som er i en gammel møllebygning i Melhus sentrum. Tore Johansen var snorklipper, og før han lot saksa svinge, framførte bandet Travellin' Strawberries den snart 50 år gamle slageren "Tree of Love". Travellin' Strawberries består av Tore Johansen, Ivar Gafseth og Erling Mylius. Sistnevnte fortalte at han hadde kjørt til Kvål fordi han ikke fant skiltet avkjøring til Melhus sentrum, og fikk trøst fra Ivar Gafseth som sa at også han kjørte feil den første gangen.

Bandet framførte også låta John Lennon skrev rett før han ble skutt i USA, og Tore Johansen introduserte denne ved å si at låta var skrevet av en som traff sin siste kone på et kunstgalleri.

I første etasje av galleriet er det innredet et rom som Tore Johansen kaller Difference-rommet. Der henger malerier Oscar og Oda Reitan har malt for bandet. Overskuddet av salget skal gå til et ungt talent, forteller Johansen.

Blant de frammøtte var musikeren Hans Bollandsås og ordfører Gunnar Krogstad.

Utstillinga med Oda og Oscar Reitans malerier blir hengende i fire uker, og så ser gallerieier Lars Erik Røe Magnussen for seg at en ny kunstner får muligheten til å stille ut. Hvem det blir, er foreløpig ikke avklart. Magnussen og kona Anita Olsen var strålende fornøyd med det gode oppmøtet.