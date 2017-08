Frister til gjentakelse

Direktør Jan Ketil Smørdal ble imponert over hvor mange som tok turen til forestillingen som ble holdt på Gimse ungdomsskole.

– Forestillingen var nesten fullsatt, og vi er veldig glade for at så mange tok turen for å se oss, forteller han.

Møtte sin gamle lærer

Smørdal har vokst opp i Nordfjordeid, og hadde en gang i tida en lærer som kom fra Melhus. Gjertrud Løkken Knapstad har i dag flyttet tilbake til hjemkommunen, men Smørdal husker spesielt en episode fra da han hadde henne som lærer, som de to ler av i dag.

– Jeg husker en gang jeg ikke ville gjøre leksene mine. Jeg fortalte til Gjertrud at jeg skulle bli sirkusartist, så jeg trengte ikke gjøre dette. Da slo hun i bordet, og sa at det kommer du aldri til å bli. Denne historien har vi ledd mye av i ettertid, forteller en flirfull sirkusdirektør.

Takker kommunen

Videre er Smørdal utrolig takknemlig ovenfor Melhus kommune som var så behjelpelige med å skaffe en plass å ha sirkuset.

– Det er mange år siden det har vært sirkus på Melhus, og den jobben kommunen gjorde for å få dette i stand nå i år, setter vi utrolig stor pris på, sier han.

Turneen fortsetter for Cirkus Agora, og håpet er at fortsettelsen skal gå like godt som de forestillingene de så langt har hatt denne sommeren.

– Generelt har det gått veldig bra denne sommeren. Jeg banker i bordet når jeg sier det nå, og håper virkelig dette fortsetter på de resterende stedene vi skal underholde også, avslutter direktøren.