Blandede følelser blant arrangørene

Mye skjedde på kulturfronten forrige helg, både i dalføret og i Trondheim. På fredag kunne Singsås Kulturarena by på TNT, og lørdag vendte Too Far Gone hjem til Sommerfesten i Melhus sentrum samtidig som Vassendgutane bydde opp til dans på Korsvegen Stadion.

Hektisk uke i Trøndelag

I Trondheim var det også full rulle forrige uke, med blant annet Robbie Williams-konsert i Granåsen, samtidig som årets Olavsfestdager gikk av stabelen, med over totalt 30 000 solgte billetter.

–I tillegg var det Rosenborg-kamp på lørdag, så man kan jo på en måte si at området kunne by på et fenomenalt kulturopplegg, men man kan også si at det ble vel trangt, sier arrangør for Sommerfesten i Melhus, Per Evjen.

Veldig fornøyd

Han er likevel kjempefornøyd med helgens Too Far Gone-konsert, der totalt 800 melhusbygg tok turen. Han mener dette viser at folk i Melhus vil ha sommerfesten.

–Vi kan være stolt av å samle 800 stykk når det er konsert i nabobygda, det har vært Robbie, Stargate og Kurt Nilsen. Arrangementet gikk veldig greit for seg, og vi hadde egentlig ikke behov for politi. Det var en av de beste sommerfestene vi har arrangert. Vi har allerede bestemt oss for å kjøre ny sommerfest neste år, og det blir på lørdag den 4. august 2018, konstaterer Evjen.

Nedtur for Singsås

Det gikk ikke like greit for TNT på Singsås, som virkelig fikk kjenne på frontkollideringen av arrangementer. Arrangør Katrine Ustad i Singsås Arrangement fortalte på forhånd av konserten at de håpte på rundt 1000-1200 fremmøtte. Etter endt konsert, stoppet kuleramma på 568 betalende, noe som var svært skuffende.

–Det kom en del mindre folk enn hva vi hadde forventet, og vi blir nødt til å evaluere hvordan vi skal gjøre det neste gang. Vi syns det var utrolig artig at vi fikk booket et band som TNT, men jeg tror ikke ungdommen har det samme forholdet til TNT som den eldre garde har, og da selger vi nok dårligere også. Ellers gikk arrangementet veldig greit for seg, og de som møtte opp var veldig fornøyde med konserten, sier Ustad.

-Dialogen er fraværende

Ole Ingebrigt Eid var musikkansvarlig for plattfesten på Korsvegen, der fotballavdelingen i Leik IL inviterte til Vassendgutanekonsert for andre året på rad. Han mener partene må bli mye bedre på å snakke sammen, og mener det ikke er plass til så mange arrangementer samme helg.

–Vi trakk over 900 betalende, og er svært fornøyde med det. Det er også godt å høre at det gikk bra på Melhus, men man kan jo ikke unngå å tenke: når det kommer 800 og 900 mennesker til to konserter som går samtidig, tenk hvordan det kunne sett ut for begge om konsertene ikke kolliderte med hverandre, spekulerer Eid.

Vil evaluere situasjonen

Han forteller at en evaluering vil bli gjort i løpet av kort tid, og at den manglende dialogen med de andre arrangørene kommer til å være et tema. Likevel er de svært fornøyde med hvordan konserten ble gjennomført.

–Vi ble nødt til å bortvise et par stykker som var overstadig beruset allerede før de kom til stadion, men ordensmessig fikk vi skryt. I tillegg var vi heldige med været, og folk trivdes, sier Ole Ingebrigt Eid til Trønderbladet.