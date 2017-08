Too Far Gone på hjemmebane

Det er ventet mye folk, og arrangør Per Evjen er klar over ansvaret en konsert i sentrum medfører.

– Vi har et ansvar ovenfor alle i kommunen at det skal gå ordentlig for seg, og det tar vi på alvor. Vi har, som i fjor, invitert både invitert vaktselskapet og politiet til et aldri så lite info- og strategimøte, der vi diskuterer hvordan ting skal gjøres. Vi diskuterer hvor det er viktig å stå og hvor det er viktig å være. Heldigvis er teamet vårt rutinert, og vi har vært gjennom dette flere ganger i løpet av de siste årene. Alle vet hvordan vi tenker, forklarer Evjen.

Viktig at det skjer noe i sentrum

Ettersom konserten kræsjer med plattfesten på Korsvegen, er det uvisst hvordan folk deler seg, men Per håper at folk vil komme, og innrømmer at de naturligvis er avhengige av publikum for at de skal kunne fortsette å arrangere konserter og festivaler i Melhus.

Han mener det er uhyre viktig at det skjer noe i sentrum.

Sikkerheten skjerpes

Overgrep har vært et gjengående tema innenfor festivalbransjen de siste årene. Etter at en jente i 15-årsalderen skal ha bli voldtatt foran scenen under Bråvallafestivalen i Sverige, bestemte arrangørene seg for å avlyse for 2018. Evjen presiserer at sikkerheten er skjerpet og at de har overdimensjonert når det kommer til vakthold.

–Vi vil ikke ha noe av det. Folk skal kunne føle seg trygge når de er på konsert, det skal være en stund der man skal ha det gøy og skal kunne slappe av. Alle involverte fra vår side har fått klokkeklar beskjed om å holde øynene åpne, og å melde fra om de ser mistenkelig atferd. Vi vil gjøre det så trygt som mulig, sier han.

Slår opp enormt telt

Kristian Lorvik er som vanlig også med som arrangør, og han har grublet over de varierende værmeldingene de siste dagene.

–Den ene dagen er det meldt sol, også dagen etterpå spås det regnvær, så vi kan egentlig ikke gjøre annet enn å krysse fingrene. Ettersom det er en sjanse for at det regner, så har vi tatt det til betraktning, og har anskaffet et øltelt som vil dekke store deler av området. Det vil være sitteplass for rundt 500 stykker, slik at folk slipper utvannet øl om det skulle hølje ned, humrer Lorvik.

Får skryt av sjenkekontrollen

Han påpeker at de har fått veldige gode tilbakemeldinger fra både politiet og fra sjenkekontrollen i tidligere år, spesielt fra sistnevnte. Lorvik sier de skryter over at baren er ryddig, oversiktlig og godt organisert, sjenkeprosessen er god samt at kødannelse er sjeldent.

–Det finnes jo ikke noe verre enn å være på konsert, også må du stå i kø for å kjøpe øl, eller for å gå på do, skyter Evjen inn.

Det var en stor konsert Vamp beviste nok en gang at de er en så god folkrockgruppe.

På hjemmebane

Too Far Gone er omtalt som en av Norges beste countryrock-band, og slo for alvor gjennom i 1998 med hiten ”Zetor`n”. Etter det har det gått slag i slag med høye listeplasseringer, radiolisting, tv-opptredener, omfattende turnering i hele landet for fulle hus, to gullplater. Forrige uke spilte de på countryfestivalen Seljord, og fikk strålende feedback fra arrangøren.

– Det er et Too Far Gone i støtet som entrer scenen på lørdag, de gleder seg stort til å spille for hjemmepublikumet sitt, forteller arrangør Per Evjen til Trønderbladet.