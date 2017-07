Lanserer scene og plate

18. august gir Cecilie Eide m/band ut en ny plate. Lanseringskonserten foregår to uker senere, den 2. september hjemme på gården hvor Cecilie bor. Lanseringen er først og fremst for venner og bekjente, men kan bli åpnet for offentligheten.

I tillegg til hun selv, spiller også Camilla Larsen og Svein Ivar Skjevdal Band denne dagen, og kvelden avsluttes med dueon To og En Halv, som består av Peder Rosmo og Vegard Borten.

–Det er noe vi ser på. Nå har vi ikke engang lov til å ha offentlig arrangement her, men vi holder på å søke om lov til det, samt skjenkebevilling. Om det går i orden, kan det hende lanseringskonserten blir et offentlig arrangement, forteller hun.

I tillegg til Eide selv som synger, spiller Morten Krogstad Strand (gitar), Jon Krogstad (kontrabass), Kim Ulriksen (trommer) og Anders Stensås (trommer) i bandet. De to trommisene bytter en del på å være med, blant annet fordi Stensås også spiller i bandet Too Far Gone.

Lagd egen scene

Eide har sammen med sin samboer Jens Ove Borten stelt i stand en egen scene i hagen på gården hvor de bor. Først var tanken at den bare skulle brukes til private arrangement.

–Vi har brukt å ha en liten årlig konsert for venner og familie. Vi tenkte at det kunne vært greit å ha en litt mer ordentlig scene til disse arrangementene, så vi bestemte oss for å bygge denne da, sier Cecilie.

Etter hvert kom også tanken om at en slik scene kan brukes til mer enn bare private arrangement. Nå vurderer de å søke om både skjenkebevilling og aksept til å arrangere offentlige arrangement her.

–Jeg tror det skal gå i orden å få gjennomslag på å holde ulike arrangement her, så da får vi bestemme oss hvordan vi skal gjøre det fremover da, fortsetter hun.

Nederlandsk band

22. september kommer et nederlandsk band på besøk og skal spille på scenen. Bandet som kalles Mankes kommer og gir en herlig musikkopplevelse skal vi tro Eide selv.

–De spiller kanskje ikke slik typisk festmusikk, men en meget spesiell musikk. Jeg gleder meg stort til de kommer hit, og jeg er helt sikker på at de leverer en fin musikkopplevelse for publikum, forteller hun.

Denne konserten skal være åpen for publikum flest, om man da får dette godkjent i tide før konserten.

Det jobbes også med å skaffe et band til som kan spille samme kveld som Mankes.

–Vi håper å få inn et band til sammen med Mankes. Det har vært flere interesserte, men de spiller for det meste coverlåter fra andre artister. Vi er mest interesserte i band som spiller egen musikk, forklarer Cecilie.

Travel september

I tillegg til lanseringskonserten og besøket av Mankes skal også Eide spille to andre konserter selv i løpet av september måned. Den 9. september spiller hun og bandet på Byscenen i Trondheim, mens de den 29. spiller i Støren Kulturhus. På den sistnevnte konserten kommer de også til å ha med ulike bidrag fra folk utenom bandet.

Vanskelig å skaffe spillejobber

Cecilie legger heller ikke skjul på at det å skaffe spillejobber ikke er noen enkel jobb.

–Det er litt vanskelig å skaffe seg mange spillejobber med mindre man har det altfor store navnet. Jeg har noen jobber nå i september, men ellers er jeg ganske ledig i høst. Jeg håper på å få flere spillejobber utover året også da, legger hun til.