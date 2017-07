Spiller på Blinkfestivalen

Onsdag spilte duoen i Ålgård i forkant av langløpet der, mens de på lørdag skal spille på nytt under skifestivalen i Sandnes. De spiller mellom klokken 15 og 16 på ettermiddagen, og står for det som skal være underholdning for barna, som en av to artister. Før duoen fra Soknedal skal spille, spiller Ove Rocketroll.

Skiskytter

Sivert skal i tillegg til å opptre på de to konsertene, også selv gå under skifestivalen. Han driver nemlig med skiskyting, og får med andre ord en meget hektisk periode i Rogaland disse dagene.

Blinkfestivalen skriver følgende på sine hjemmesider om duoen:

– DigGar består av Ingrid og Sivert. To aktive 15 åringer som har markert seg på flere arenaer i de siste årene. Ingrid som skuespiller/ sanger og musikalartist og Sivert som skiskytter og gitarist, og sammen er de duoen DigGar som deltok på Norske Talenter sesong 8. De har de siste åra opptrådt på flere store og små sener tross sin unge alder.

– DigGar skal også spille på Ålgård under folkefesten her i forkant av langløpet. Det litt spesielle er at Sivert også deltar som skiskytter under festivalen. Det blir en travel festival for 15 åringen som både kan synge, skyte og gå på ski.

Nær finale i Norske Talenter

Ingrid og Sivert har vært barndomsvenner lenge, og gått i samme klasse i mange år. Nå går de derimot i hver sin klasse, men på samme trinn på Støren ungdomsskole. Duoen var nær en finaleplass i årets utgave av Norske Talenter på TV2, men røk ut i semifinalen.

I august skal duoen også spille på den årlige martnaen i Rennebu. Årets Rennebumartna er satt til den andre helga i august (11.-13.). DigGar spiller søndagen denne helga.