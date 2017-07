Duellerer i uhøytidelig kokkekamp

God mat og matlaging er i skuddet, og i anledning årets tema «SMAK!», har Rennebumartnan utfordret ordføreren i Oppdal, Kirsti Welander, ordføreren i Midtre Gauldal, Sivert Moen, og ordføreren i Rennebu, Ola Øie, til en uhøytidelig kokkekamp søndag 13. august.

Artig med kokkelering Lekre retter trylles fram på kjøkkenet på Soknedal skole. Endelig kan de vise fram hva de har lært.

Blant martnans 150 kvalitetsutstillere er det 20 småskala-matprodusenter, og ordførerne får en og en halv time på seg til å handle inn det de trenger av ingredienser til å lage en forrett, hovedrett og dessert blant utstillerne. Klokken 12 går startskuddet for selve konkurransen, og da vil kokkene få om lag femti minutter på seg til å trylle frem lekre retter.

Det er tidligere trondheimsordfører, Marvin Wiseth, og kjøkkenleder ved Mjuklia Leirsted og Gjestegård, Rigmor Aas, som skal bedømme og kommentere kokkekampen.

Rettene bedømmes på smak, utseende, variasjon og originalitet.

Rennebumartnan arrangeres i år for 32. gang, og er Norges ledende salgsutstilling for håndverk i tradisjon og ny design. I 2016 var det hele 11.600 besøkende på martnan, og siden 1986 har arrangementet hatt over 450.000 besøkende og generert en omsetning på ca. 450 millioner kroner.

I 2017 er temaet «SMAK!», og arrangørenes intensjoner er å skape smakfulle opplevelser gjennom design, håndverk, småskalamat og andre kulturuttrykk. Her inviteres publikum til å se, smake, kjøpe og lære.