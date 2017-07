Støren klar for Vamp

Området har tidligere vært brukt til mindre arrangement, slik som for eksempel under Halloween-feiring, men dette er første gang det arrangeres konsert her. Det har også tidligere blitt arrangert spel om Bør Børson her.

Kommer til Støren Den populære gruppa Vamp, kommer i slutten av juli til Støren for å spille sommerkonsert.

Lokalt samarbeid

Serveringen under arrangementet bærer preg av lokalt samarbeid.

Hogna Brygg står for ølserveringen. Det lokale bryggeriet stiller også med en representant som skal gi litt informasjon om de ulike smakene og produktene bryggeriet tilbyr.

På matsiden har arrangørene inngått en avtale med Havana Restaurant. Til vanlig tilbys det takeaway her, så restauranten kommer til å lage maten nede i sine kjøkkenlokaler, og ha med for salg på arrangementet.

Familiekonsert

Selv om det serveres øl, og skjenkebevillingen er utvidet til å gjelde uteområdet også, er dette først og fremst en familiekonsert skal vi tro kulturhusleder Atle Fredagsvik.

–Dette er en familiekonsert, og det koster bare hundre kroner ekstra og ta med ungene på konserten, forteller han.

Fredagsvik sier at den langsiktige målsettingen er enda større arrangementer på arenaen.

–Vi har en langsiktig målsetting om at vi skal kunne arrangere større konserter her i fremtiden, med artister som også kan trekke opp mot det maksimale antall vi ser for oss det er plass til som er 3000. Da må folket være interesserte i dette da, så vi får se nå på denne konserten hvor stor interessen er, fortsetter han.

Han legger videre til at det i tillegg vil det være åpent også etter konserten er ferdig, om dette er ønskelig. Fredagsvik sier at det skal være et sosialt arrangement, hvor folk møtes og har det gøy.