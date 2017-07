Internasjonal suksess for Rita fra Ler

Countryartisten Rita Bolland fra Ler slapp i fjor låta «Echo», hennes første engelske låt. Med hjelp fra blant annet Ottar «Big Hand» Johansen og Roar Øien i Tyrirot Musikk, ble den publisert internasjonalt. Dette førte nylig til at den ble lagt til i spillelista hos den internasjonale countrykanalen Ladies of Country.

Internasjonal Jukeboks

Vi møter Rita og produsent Roar i studioet til Tyrirot Musikk på Flatmo Gård.

–Ladies of Country kan minne om Jukeboks som vi pleide å ha her på norsk TV, bare internasjonalt. Det styres av en irsk artist som heter Phil Mack, og jeg var med i en episode som het «Around the World». Det var én artist fra Australia, én fra New Zealand, én fra Canada, også jeg da, humrer Rita.

Hun er egentlig utdannet innen finans, og jobber til daglig hos NAV, hvor hun stortrives. Hun drømmer om å kunne drive med musikken på heltid, men inntil videre er hun kun en helt vanlig jente fra Ler, ifølge hun selv. Det hele startet i 2014, med noen utgivelser på norsk.

Senere valgte hun å legge om til engelsk.

Et utslagsgivende valg

–Alt har gått kjempefort etter jeg tok det valget. Jeg har vært heldig å få oppleve så mye på så kort tid. Det finnes mange som jobber knallhardt i årevis uten at det skjer noe, forteller Bolland.

«Echo» kom ut i oktober i fjor, men den skulle egentlig gis ut før sommeren. Da traff Rita countrymusikeren Ottar «Big Hand» Johansen på et låtskriverseminar i juni. Der framførte Rita låten, og Ottar likte den så godt at han gjerne ville være med på publiseringsprosessen.

Ettersom Ottar hadde kontakter i utenlandsk radio, så han en mulghet til å publisere internasjonalt. De endte opp med å sende ut låta til 140 radiostasjoner verden over, og fikk gode tilbakemeldinger fra både Færøyene og New Zealand. Låta lå også ti uker på den britiske countryhitlista Hotdisc Top 20, hvorav tre av de ti ukene ble tilbrakt helt oppe på en andreplass.

–Surrealistisk

Rita synes det hele bare er utrolig surrealistisk og gøy. Hun opplever å få gode tilbakemeldinger fra de aller fleste, spesielt fra de i nærmiljøet.

–Naboene syns det er veldig artig, de syns det er kult at noen faktisk tør å gjøre det. Ellers er det jo utrolig snålt når det dunker inn mail og tilbakemeldinger fra Færøyene og New Zealand, sier Rita og ler.

Produsent Roar tror det hele var dømt til å lykkes. Han mener Rita har en helhet som artist. Han poengtere blant annet at hun har et veldig godt band bak seg, i tillegg til å inneha et bredt repertoar.

–Hun har driven. Driven er kanskje det aller viktigste. Når hun i tillegg har talentet, blir det en meget god kombinasjon, skryter Roar, som blant annet har en fortid i Too Far Gone. Nå driver han Tyrirot Musikk.

Er ikke alene

Rita skryter også av sin produsent, samt bandet som reiser rundt sammen med henne. Hun er svært takknemlig for at hun har gode folk rundt seg som bidrar med å gjøre livet hennes lettere, og med å gjøre musikken bedre.

Hun kom med albumet «Echo» i januar, og slapp singelen "Without Headlights" tidligere i sommer. Rita har låtene klare fremover, men er helt klar på at hun vil ta det i sitt eget tempo.

–Det hele har som sagt gått veldig fort nå, og jeg vil bare være sikker på at jeg ikke forhaster meg. Jeg vil ta meg god tid til å nyte dette, også kommer det mer musikk når det passer seg, forteller Rita Bolland til Trønderbladet.