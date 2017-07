– Bad for livet!

I fjor dro Melhus-guttene Peter Sagdahl (19), David Håpnes Leithe (20), Elias Håpnes Landmark (19), Vegard Gangås Bjørseth (19) og Hans Olav Rein (20) på den årlige festivalen Skjærgårds Music & Mission Festival. Det er en kristen musikkfestival som arrangeres på Risøya ved Tvedestrand hver sommer i uke 27. Festivalen arrangeres av stiftelsen Skjærgårdsgospel, der målgruppen er ungdom i alderen 15-30 år.

– De offisielle seminarene til Skjærgårds-festivalen fristet ikke, og vi ville ha noe gøy å gjøre. Derfor tok vi saken i våre egne hender og opprettet et eget seminar kalt «Badeseminar», forteller grunnlegger David Håpnes Leithe til Trønderbladet.

Lærer å ha det gøy

«Badeseminar» er ifølge David selv en vakker idé, et enkelt konsept. Man lærer kort forklart å bade, og å ha det gøy. Leithe forteller at det hele startet som en spøk, men at det nå bare har ballet på seg.

– Vi innleder ved å ha uttøyning, det er viktig å få kroppen i gang før man skal bade. Vi bruker også tiden til å bli litt kjent, uten at det skal være så farlig. Etter det kommer tørrtreningen, i form av ryggsvømming, butterfly, kråling og stupeteknikk på land. Deretter følger den store seremonien, der vi står på rekke med ballonger og roperter, samtidig som vi beveger oss ned mot vannet. Til slutt kommer eksamen, svømming og stuping. Man kan også få vasse hvis man vil det, det hele er ekstremt lavterskel og bare for moro, sier en lattermild grunnlegger.

Stor suksess

Dette ble en stor suksess for Melhusgutta i fjor, og derfor bestemte de seg for å ta badeseminaret til nye høyder under årets festival. Gutta møtte opp med egen logo, egen nettside, og egen kjenningsmelodi.

Peter og David skrev låta «Badeseminar» og kalte seg for Badeguttene. Låta har fått enorm respons, og har nå rundet over 40 000 avspillinger på diverse strømmetjenester på drøye 2 uker. Forleden slapp de musikkvideo for debutlåta, og nå kommer oppfølgeren «Elsker å bade». Begge låtene er produsert av Tormod Leithe som er utgiver hos plateselskapet Galactic Park.

–Vi framførte «Badeseminar» etter badingen i år, og det var utrolig gøy. Hele seminaret ble en stor suksess, med rundt 100 deltagere og dobbelt så mange tilskuere. Vi har kalt det for et seminar, men det er egentlig bare for gøy, og for å bli kjent med nye mennesker, forteller arrangør og låtskriver David Leithe til Trønderbladet.