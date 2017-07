Plateaktuell og festklar

– Vi hadde egentlig bestemt oss for ikke å gi ut plate på grunn av at platesalget har ligget nede de siste årene. Det ble slik at vi laget en demo, og den ble det såpass god respons på at vi valgte å gi ut plate likevel. Denne gangen har brukt et nytt studio, og vi har vært hos Skarp studio hos en fyr som har drevet med hardrock. Det merkes på innspillinga, men folk hører fortsatt at det er Sie Gubba, sier gitarist og låtskriver Magne Almås.

Også på engelsk

For første gang har bandet med en engelskspråklig sang på et album, og «For the Love of the Music» skrevet av Magne Almås og Petter Øien.

Aldersblanding

Sie Gubba ble dannet i 1995, og skal neste lørdag for første gang spille på Korsvegen. Det skjer under plattfesten til IL Leik, og styremedlem Mona Pedersen i fotballavdelinga er svært fornøyd med å få det kjente bandet på scenen.

– Plattfesten er den største inntektskilden for fotballavdelinga, sier Pedersen.

Festen er åpen for også dem under 18 år, og alkoholserveringa skjer i et avgrenset område der en må være minst 18 år for å komme inn. Musikkansvarlig Ole Ingebrigt Eid tror at de beste arrangementene er der en blander aldersgruppene, og at det ikke er mange band som skal opptre samme kveld. Tidligere plattfester har hatt fra 400 til 1100 festdeltakere.

Hjemmebane

– Vi har aldri spilt på Hølonda, og det blir topp å komme dit siden vi har hele Gauldalen som hjemmebane. Plattfesten er den eneste konserten vi har her, og så byr vi på rykende fersk cd. Det kommer til å bli en kjempekveld, og vi vet at folk er villige til å kjøre fra Stjørdal og Orkdal for å komme på fest på Hølonda, sier Almås.

Vokalist og låtskriver Petter Øien tror plattfesten blir som å komme midt i smørøyet.

– Vi har spilt i Singsås annethvert år, og denne typen arrangementer er viktig for ungdom og voksne. Dette ligger i tittelen «Arven» på cd-en. Vi gleder oss til å spille på hjemmebane, og satser på fullt hus på Korsvegen med publikumsrekord, sier Øien.

Norgesturneen startet på Hitra med Salangen som neste stopp før turen går til countryfestivalen på Vinstra. Senere i sommer skal de blant annet til Mo i Rana og Oppdal. Verken Almås eller Øien har tall på antall kilometer bandet har reist under turneer i årenes løp. Det de konstaterer er at folk møter opp uansett vær som i Åfjord der det høljregnet og 1000 møtte opp. Sie Gubba har tidligere blant annet deltatt i Melodi Grand Prix, og plata «Alt du vil ha» solgte til gullplate.