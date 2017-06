Sommerkonsert med orgel og fløyte i Melhus kirke

Fredag kveld er det en utflyttet hemnværing, Gunhild Bjørkøy, som skal traktere nyorgelet i Melhuskirka, og det er sandefjordsmannen Jan Junker som skal spille fløyte.

Gunhild Bjørkøy begynte å vikariere som organist i Hemne i ungdomsskolealderen, og i 1990 ble hun uteksaminert som kantor ved Norges musikkhøgskole. Bjørkøy har holdt en rekke solokonserter på orgel i flere kirker på sørøstlandet, blant annet i Oslo domkirke. Jan Junker vokste opp med de første fløytestudier i hjembyen Sandefjord for siden å studere ved Østlandets Distriktkonservatorium i Oslo og i Freiburg i Tyskland. Med et repertoar på over 40 konserter har han turnert på alle fem kontinenter, i 50 land, som solist. Han har også vært fløytist ved Den Norske Opera. Junker har stor kunnskap om musikken som blir framført og er flink til å krydre det hele med morsomme historier om både musikken og komponistene. Det blir et allsidig repertoar med blant annet verker av Vivaldi, Bach, Paganini, Donizetti og Bizet. Konferansier er kantor Christine Goedecke. Det er gratis inngang, men det er kollekt ved utgangen.

Erik Tofte