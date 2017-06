Kvålsdagan plukker ut det aller beste været

– Gud må være kvålsbygg, sier festivalsjef Magnar Kvaal, når han ser på værmeldingene for helga.

Trønder-Lyn hadde flott sommervær forrige helg, da fotball var den store aktiviteten. Arrangementet var knapt avsluttet før regnet sprutet ned igjen. Nå ser Magnar Kvaal fram til nok ei godværshelg.

– Det meldes sol og 25 grader på lørdag, og det er perfekt, for vi har lagt opp til mye program ute, sier Kvaal.

Attraktiv spørreleik

Allerede fredag kveld blir det pub- og quiz-aften i det store teltet på Sørøya. Dette er sjuende gang for den populære kvelden under Kvålsdagan, og Kvaal sier at den samler mer og mer folk. Stadig flere lag melder seg på, og det er populært både for familier, venner og bedrifter å stille med lag.

– I fjor vant et lag fra Buvika, men vi har bestemt at neste napp i vandrepokalen skal gå til Kvål. Dette handler om vår ære, smiler han.

Kvål songlag skal underholde under pubaftenen, og Trønder-Lyn venter mye folk. Magnar Kvaal sier at både fredagskvelden og festen på lørdag er populære for utflyttede kvålsbygg å komme tilbake til.

Håper på storlaks

Lørdag starter konkurransen i laksefiske. Et område på sørsida av Kvålsbrua blir benyttet, og her er det tatt mye fisk i sommer. Konkurransen varer i fire timer, og for barn er det gratis å delta. Det blir fine premier, og mulighet for instruksjon. Det blir oppvisning av Stener Skogmo, som er i norgeseliten i fluekasting.

Lørdag holdes en turmarsj fra Sørøya, via Kåsen og ned til Klingenbergøra, spesielt tilrettelagt for barnefamilier. Både familiemarsjen og fiskekonkurransen har påmelding ved start.

Det store karamellslippet Det var ikke bare regndråper som falt fra himmelen i dag.

Kjenner det i leggene

Lørdag vil mange prøve seg på sykkel opp til Vassfjellets topp, når startskuddet for Vassfjellmasta Bakketråkk går. Dette er i samarbeid med Gauldal sykleklubb, og det blir klasser både for konkurranseryttere og trimmere. Løyperekorden for herrer er 29 minutter og 49 sekunder, satt av Maxim Golev i 2014. Damerekorden er snart ti år gammel, og innehas av Hilde Larsen, som syklet opp på 38 minutter og 15 sekunder.

Dronninga av Vassfjellet savner konkurranse Anne Nevin var helt suveren i kvinnenes klasse.

Lørdag kveld er det klart for den store publikumsmagneten, nemlig plattdans med Jhohans. De har deltatt i mange år på Kvålsdagan, og nå er det igjen rigget til med både scene og danseplatt. Også da blir grillene tent for servering, og de rekker nok ikke å bli kalde i løpet av dagen.

Lang tradisjon

– Hvis været slår til blir det ei knallhelg. Vi venter mye folk, og Kvålsdagan er innarbeidet som en fast tradisjon for mange, sier Magnar Kvaal.

Dagens form for Kvålsdaga startet i 1983, og arrangementet har vært en økonomisk ryggrad for Trønder-Lyn. Magnar Kvaal sier at det sosiale og miljøskapende teller aller mest. Fotball, turmarsj, bakkeløp og sykling bidrar til det idrettslige, og i år fikk Trønder-Lyn ryddet to helger for Kvålsdagan.

