Snart sangerstevne med 14 kor i Soknedal

Fra fredag til søndag står Hauka Dekorum som arrangør av det 78. sangerstevnet i NKØG. Stevneleder Lena Laneng forteller at de har jobbet mye med forberedelsene til stevnet, spesielt fra i vår.

–Det er en fordel for oss at vi arrangerte stevnet også i 2006, så vi vet litt hva som trengs og hva vi går til. Vi er 21 sangere i Hauka Dekorum, derfor er vi avhengig av flere hjelpende hender. Hjelp får vi fra mange soknedalinger som stiller frivillige opp for oss og med servering og andre ting. Vi er takknemlig fordi vi har fått bare ja når vi har spurt annonsører og frivillige. Grunneier Nils Ove Fossum har stilt ekra sin sør for Spar-butikken til rådighet for oss til campingplass. Soknedal hjelpekorps blir også til stede for sikkerhets skyld, sier Laneng.

Tre konserter

Sangerstevnet er for kor i Øvre Gauldal og samler i år 14 sangkor som kommer fra Budal, Soknedal (tre kor), Kvikne, Rennebu, Hovin, Kvål. Lundamo, Singsås, Rognes, Støren og Haltdalen. Gjestekor er Sanitetens Mannskor fra Budal.

Sangerstevnet har tre konserter der publikum har anledning til å komme og høre korsang. Det starter opp med kirkekonserten med sju opptredende kor på fredag. De siste sju korene har sin konsert lørdag ettermiddag. På søndag blir det oppmarsj fra Soknahall til musikk av Soknedal skolekorps. Marsjen går om Fagerlia og runden til Soknedal bo- og dagsenter. Senene på dagen blir det folkekonsert i Soknahall med alle 14 kor til stede.

Mye sosialt

Det sosiale betyr mye for sangere som deltar på sangerstevnet. Derfor er det lagt opp til mulighet til sangertreff på fredag med pubaften med karaoke og pizza. Dirigent og ledertreff er det også avsatt tid til. Lørdag blir det festmiddag i Soknahall, der Hauka Dekorum først skal underholde gjestene med sin egen revy «Kvinner på randen». En svingom skal det også bli.

- Øss glæ øss, sier både stevneleder Lena Langeng og leder i Hauka Dekorun, Anne Kristine Rognes. De ønsker seg godt vær og alle er velkommen til å komme og høre flott korsang på kirkekonsertene og felleskonserten i Soknahall.