Overveldet over respons på musikkvideo

Dette sier Rita Bolland, sangfuglen fra Ler som tidligere i år ga ut det kritikerroste albumet «Echo».

Musikkvideoen til låta «Without headlights» ble sluppet sist fredag, og foreløpig er videoen publisert kun gjennom Youtube og Facebook, samt at den er sendt over til Hot Disc UK for en vurdering på om den kunne hevde seg der.

Sangen «Without headlights» er også hentet fra albumet «Echo». Videoen til tittellåten «Echo» ble særdeles godt mottatt, også internasjonalt, da den kom.

Rita har ikke tatt det som en selvfølge at det blir suksess også denne gangen:

- Jeg var i forkant veldig spent på om den i det hele tatt rakk å bli vurdert til junilisten og spent på hvordan den kom til å bli mottatt. Men; dette har gått over all forventning, forteller hun til Trønderbladet:

- Videoen har gått rett inn på 23.-plass på UK Hot Disc Top 40, og den har også blitt postet på Twitter-kontoen til Tune.Life som er et online mag that "shares and posts new noteworthy music", jubler Rita Bolland:

- Tilbakemeldingene er helt fantastiske og allerede inne på Hot Disc Top 40. Yeiiii!

