Store konsertopplevelser på en søndag

Først, klokka 17, er det selveste Nidarosdomens guttekor som synger i Melhus kirke. Dirigent er Bjørn Moe.

Les også: En meget god konsert

Skal på turné

Straks drar de til Tyskland, hvor de skal på turné, med konserter i Stuttgart, Esslingen, Wiesbaden og Eichstätt for å nevne noen steder. Det er nettopp dette turnéprogrammet melhuspublikummet får oppleve i ettermiddag.

Det er et variert program, med norsk musikk fra Nystedt og Søraas, klassikere fra Mendelssohn, Carl Nielsen og Louis Vierne. De har med seg Erling With Aasgård som akkompagnatør.

Koret garanterer at du som publikum får en mektig opplevelse, og får høre en klang av de sjeldne.

Gratis gospelkonsert

Når du er ferdig med denne konserten, kan du kjøre et stykke sørover, til Flå kirke. Her holder Trondheim Gospelkor en gratiskonsert. Her blir det ekte gospelmusikk, som spenner fra Negro spirituals til mer funky, moderne gospel.

Sangerne har med seg komp av musikalsk leder Per Even Robertsad, Isac Khan, Arnstein Bye og Jørgen Blomstrøm.

Flere av gospelsangerne har også lokal tilknytning: Eli-Marie Rolseth John Ola Snuruås bor begge på Ler, May Elin Wraalsen vokste opp ved Gangaunet langs Ånøya i Skaun, mens Ingrid Bundgård og Bente Farstad begge er fra Buvika.