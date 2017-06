Viser fram gammel vandringsveg

Navnet «Kjørkvegen» lever fortsatt på folkemunne, fra den tid da folk i Haukdalen dro ned til kirka på Støren. Vegen har ifølge Eivind Vik historien sin mye lengre tilbake i tid enn kirkestedet på Støren, som kanskje er 900 år gammelt. I området der «Kjørkvegen» går har det nemlig vært drevet jernutvinning siden Kristi fødsel, og på fjelltoppen Våttan har det vært en bygdeborg, som er minst like gammel. Alt dette blir tema på den historiske vandringa andre pinsedag, hvor Eivind Vik blir med som guide.

Vandring og kulturprogram

Turen starter tidlig på ettermiddagen i Haukdalen, med friluftsgudstjeneste undervegs og avslutning i Støren kirke med konsert. Vandringa inngår i programmet til Støren museum og historielag, der Eivind Vik har ansvaret for alle turene. Ellers er det menigheten i Støren som arrangerer, i forbindelse med 200-årsjubileet for dagens kirke. Kulturkontoret i Midtre Gauldal kommune samarbeider også, og kultursekretær May Britt Aas vil fortelle litt om pilegrimsvandringer undervegs på turen.

Dagens vegtrasé er grei å følge, men det kan være litt bløtt enkelte steder. Bortsett fra 500 meter i starten går det stort sett utfor bakke. På sti og skogsveg. Eivind Vik forteller at på enkelte steder går man rett oppå den gamle vegen, slik det lå en gang i tida. Vegen går øst for Haukdalsmyra, der kommunen arbeider med planer for nytt industriområde.

Etter 4,5 kilometer kommer man til Brautmoen. Da gjenstår det én kilometer til kirka. Brautmoen er en åpen plass i skogen, et gammel beiteområde. Her blir det friluftsgudstjeneste med barnedåp. Hans-Ole Sveia blir prest, og rundt 40 personer er ventet i dåpsfølget. Eivind Vik regner med minst like mange på vandringa.

Et naturlig amfi

– Jeg tror dette blir en fin plass å ha gudstjeneste på. På Brautmoen er det et naturlig amfi i terrenget, med fri sikt ned til kirka, sier Eivind, som oppfordrer alle til å ta med sitteplate eller stol.

Når følget kommer ned til Støren kirke blir det en minikonsert med Hege-Anita Vagnild, Mads Bonesvoll, Ola Haukdal, Arne Ree og Ronny Kjøsen.

Historiske vandringer er en viktig del av aktiviteten i Støren museum og historielag, og de ville gjerne bli med på initiativet fra kirkejubileet på Støren. Laget har også tur til Gyllmarka på Hovin 28. juni og tur til Røros 12. august.

