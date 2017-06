Setter minikirke på perrongen

Det er både sannsynlig og ønskelig at Støren skal stå på hodet 5. juli, når NRKs sommersatsing "Sommertoget» ruller inn på stasjonen . Dette er stor stas for både Støren og kommunen, forteller kulturkonsulent Kjerstin Digre Kosberg. De ønsket derfor å virkelig løfte fram noe særegent ved Støren på denne dagen.

Les: Venter på sommertoget

200-årsjubilant

Valget falt til slutt på Støren kirke, som i år feirer sitt 200-årsjubileum. Særlig ble valget enkelt når deres «ville idé», uten videre fikk et rungende ja fra næringslivet.

Støren treindustri sa nemlig umiddelbart ja til å bygge en miniatyrversjon av Støren kirke i sin høymoderne elementfabrikk. Det blir mildt sagt en produksjon i en annen skala og med helt andre mål, enn de vanligvis holder på med, fortalte teknisk sjef Jan Tore Tangstad da dette ble presentert fredag.

BiBitte småinduer

Lillerønning snekkerifabrikk sa også ja med en gang, da de ble spurt om å levere vinduer til kirken. Sjefen sjøl, Toralf Lillerønning, forteller at disse minivinduene krever noe helt annet enn de normale vinduene de vanligvis produserer i stor skala i den automatiserte fabrikken på Kotsøy. Han har finsnekret, og skrattet stort da han sa at dette ikke er en jobb for HMS-ansvarlig. Med så små former, er fingrene farlig nære saga innimellom.

Det er Støren blikk som produserer tårnet på kirka.

Kopien av 200-årsjubilanten blir produsert i skala 1:6. Selv om det betyr bitte små dører og vinduer, vil kopien bli hele 5,5 meter høy, 4,5 meter lang og tre meter bred. Den vil vises på perrongen.

Etter denne dagen, skal kirka flyttes til det de kaller "kirkeskogen" ved siden av Støren kirke. Her vil den stå, og særlig skal den brukes i trosopplæringen. Barna vil kunne gå inn i kirka, og håpet er at den skal bli en attraksjon.

Vil skape folkefest

Arbeidsgruppa for Sommertoget kommunen, har tidligere sagt at alle som vil, skal få opptre på denne dagen. Det gjelder fortsatt. Kosberg forteller at mange har meldt seg på allerede, men at det er plass til alle som vil.

– Vi har fått innslag som monolog, toradergruppe, sang, kor. Det er plass til mange flere. Vi vil ha en folkefest hele dagen.

Toget ruller inn på stasjonen klokka 13.33 denne dagen. Deretter ønsker de et yrende folkeliv på stasjonen gjennom hele dagen, forteller Kosberg. Live-sendingen på NRK starter klokka 21.30 denne kvelden. For å avslutte festdagen, arrangerer de kveldskonsert i Støren kirke klokka 23.

Håper på 1000 mann

– Vi ønsker et yrende folkeliv denne dagen. Vi håper at 1000 mann vil komme ned på stasjonen, sier Kosberg.

Det vil være flere boder satt opp, hvor næringslivet kan by på sitt. Det vil være matsalg, slik at folk kan være her gjennom hele dagen om de ønsker det.

Det vil være en lokal artist på scenen under selve sendingen, som er fra kommunen. Hvem denne personen er, er hemmelig for alle andre enn NRK og prosjektgruppa enn så lenge.