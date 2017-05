Venter storinnrykk til Spill og grill på Horg bygdatun

Tirsdag kveld har Kulturskolen i Melhus det årlige arrangementet Spill og grill på Horg bygdatun, og da venter arrangøren storinnrykk av kulturglade i alle aldre. Lærer Ann Helen Singstad forteller at det blir sang, musikk, dans og drama fra mange scener samtidig. Publikum kan vandre omkring, og får en skikkelig kulturaften ute i det fri. Arrangementet er åpen for alle og gratis. Hver enkelt må ha med mat og drikke selv.

Siden dette er et utendørsarrangement, følger kulturskolen spent med på værmeldinga. Slik det ligger an nå, ser været lovende ut med opphold og muligens litt sol. Oppfordringa fra Kulturskolen i Melhus er at flest mulig tar turen til bygdetunet.

Øver til Spill og grill De ni musketerer skal opptre på sommeravslutninga.

Arrangøren lover festivalstemning. Åpninga skjer klokka 18 fra Platten, og ordføreren skal også være til stede.