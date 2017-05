Korps og kor i samme konsert

Hølonda hornmusikklag og Korista øver intenst fram til felleskonserten 8. juni i Grendstuggu på Gåsbakken.

– Vi har pleid å ha en vårkonsert der vi inviterer gjester, sier Ingrid Lien, leder for Hølonda hornmusikklag.

Dirigent Elisabeth Fossan forteller at Hølonda hornmusikklag vil ha en egen avdeling under konserten, og at også Korista vil ha det. I tillegg blir det fellesinnslag. Dessuten kommer trioen Blåmann. Ronny Kjøsen akkompagnerer.

Variasjon

– Under konserten byr vi på folkemusikk, marsj og salmer. Blant annet skal vi spille en salme Joralf Gjerstad har skrevet tekst til, sier Fossan.

Hølonda hornmusikklag spilte for øvrig bokstavelig talt en viktig rolle på 17. mai, og hadde en travel dag.

Koret

Korista er et ganske nydannet kor, og dirigent Randi Merethe Stenset er imponert over hvor langt koret har kommet.

– Jeg er imponert over det jentene får til. Det er ikke mange som kan noter, og ikke alle er vant til å synge i kor, forteller Stenset.

Stappfullt på konsert Programmet på konserten i Hølonda samfunnshus slo så godt an at publikum allerede nå etterspør ny konsert.

Dirigenten forteller at Korista vil være litt i det melankolske hjørnet med innsmett av kjente og kjære sanger.

– Vi er veldig glad for at vi ble spurt om å bli med, og at de har tro på at vi skal få til dette, sier Stenset.

Stenset legger til at konserten i Grendstuggu blir sommeravslutninga for Korista. Koret hadde nylig konsert i fullsatte Hølonda samfunnshus, og hadde med seg en rekke aktører på den musikalske fronten.

