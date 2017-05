Sagauka nærmer seg

– Det helt essensielle med Sagauka er at Melhus og Gauldalen ellers var åsted for nasjonale hendelser. Kjernen i Sagauka er å løfte fram historien, sier kulturkonsulent Line A. Solbakken i Melhus kommune.

Nasjonale hendelser

Sagauka starter 6. juni, og ett av programinnslagene er en debatt om hvem som eier Trøndelags historie. Tidligere direktør Axel Christophersen ved Vitenskapsmuseet bebuder at han i en debatt på adressa.no vil våge den påstanden at slaget på Stiklestad der Olav den hellige falt, er lokalhistorie. Derimot er hendelsene i Melhus og i Gauldalen ellers, ifølge Christophersen, nasjonal historie. Motdebattant er fagsjef Heidi Anett Øvergård Beistad ved Stiklestad Nasjonale kultursenter.

I Melhus har en kjente skikkelser som Einar Tambarskjelve som fungerte som høvding i Norge, Håkon jarl som ble drept av trellen Kark mens Olav Tryggvason var på leting etter ham. Asbjørn av Medalhus og Rolf Lynge slo i bordet overfor øvrigheten på vegne av folket. Tambarskjelve spilte for øvrig en rolle i arbeidet for å få den falne Olav på Stiklestad til å bli helgenkonge.

Kulturkonsulent Solbakken mener det er på sin plass med en debatt rundt dette.

– I sammenslåingsprosessen for Trøndehalg, har identitet og historie vært debattert Her ble historien i Melhus trukket fram som essensiell for Trøndelag. Det har vært lite fokus på dette tidligere, sier Solbakken.

Les også: Om fjorårets storslåtte åpningsarrangement

Vikingtid

Tradisjonen tro starter Sagauka med åpningsforestilling på Monstuflata (Hallsletta ved Melhus videregående skole) der fjerdeklassinger fra hele kommunen opptrer med sin egen variant av sagahistorien. Trondheim Vikinglag kommer for å ha leker.

Hallsletta kan få en hall oppå Kommunestyret vedtok å kjøpe enga, og Jens Otto Havdal foreslår at den nye idrettshallen bygges der.

Samme dag blir det lansering av animasjonsfilmen Melhus Rotaryklubb har fått laget i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet. Filmen handler om hvordan det kan ha sett ut på Gravråk (Hofstad) i førromersk jernalder. I Hofstad næringspark har det vært arkeologiske utgravninger, og der fant arkeologene spor av et langhus fra steinalderen. Så gamle langhus er sjeldne i Norge. Utgravinger langs E6-traseen skal fortsette.

Gull verdt

Ellers i Sagauka blir en kopi av gullringen som er funnet i Melhus, stilt ut på Melhustorget og dette er i regi av Melhus Rotary. Solbakken peker på at Gauldalen har vært en leverandør av jern som blant annet ble brukt til sverd, og at gull kan ha vært betalingsmiddel.

– Samarbeidet vi har med Vitenskapsmuseet, er gull verdt, sier Solbakken.

Tar Melhusringen videre En 2000 år gammel gullring er sentral i en historisk satsing iMelhus.

Sagauka inneholder også foredrag om vikingdrakter og utsmykking, vandringer, håndverksdag i regi av husflidslaget, kverning av mel i vasskverna på Gåsbakken, folketoner med sagasus i Fjøset på Loddgården, sommerfest i Prestegårdslåna med gammeldagse leker, marked på Øye grendahus og Øysandmarsjen.

– Innholdet i Sagauka blir preget av ulike kulturuttrykk, og frivilligheten spiller en viktig rolle, sier Solbakken.

Opprinnelig hadde kommunen planer om et middelaldermarked, og Solbakken forteller at det ikke kom inn nok sikre midler.

Budsjettet

Totalbudsjettet for Sagauka er 450.000 kroner.

– Dette inkluderer for eksempel lønn til prosjektleder for Sagauka, markedsføring, transport og hjelp med lyd og lys. Med de økonomiske rammene vi har, synes jeg at vi har fått til et kjempetilbud, opplyser Solbakken.