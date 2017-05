Full fart i jungelen

Fredag og lørdag har rundt 200 barn og unge stått på scenen i salen i Melhus rådhus for å vise forestillinga «Jungelfeber». Forestillinga ble godt mottatt hos publikum. Her var det tydelig at danserne hadde øvd mye på forhånd, og det var ingenting å si på innsatsen.

Publikum ble tatt med på en reise med elementer fra Syden-turen, og inn i jungelen der det er snille og skumle dyr.

Mange vil danse

– Dans er både kondisjon og styrke, sier daglig leder Hanna Riseth Jakobsen i Melhus Onstage.

Danseskolen har mange elever, og Riseth Jakobsen forteller at det er god påmelding til kommende danseskoleår. Riseth Jakobsen håper at enda flere i tenårene melder seg på.

– Vi håper at mange av de gamle lærerne blir med videre, og så kommer det nye. Flere gutter har blitt med i danseskolen, forteller Riseth Jakobsen.

Mangler lokale

Hvor danseskolen skal holde til, er imidlertid et åpent spørsmål. Melhus Onstage har fått bruke Losjehuset i Losjevegen i Melhus sentrum, men nå har de fått beskjed om at huset skal rives.

Les også: Losjehuset skal erstattes av ei fire etasjer høy blokk

– Vi må ut av Losjehuset. Flere vil hjelpe oss, og vi har et par lokaler som vi håper å kunne leie. På Trøndertun er det fullt, men det er mulig at vi kan få bruke Tambartun, sier Riseth Jakobsen.