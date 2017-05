Kommunen vil hjelpe korpsene

Melhus kommunestyre satte i desember av 500.000 kroner i år til et instrumentfond for skolekorpsene i kommunen, og 300.000 kroner i 2018. I vedtaket heter det også at komité for oppvekst og kultur får i oppgave å utarbeide retningslinjer for fondet.

Folkehelse

Kultursjef Jan Erik Landrø peker i sitt saksframlegg til komité for oppvekst og kultur på at det å ha en aktiv fritid, er bra for folkehelsa. I fjor vedtok kommunestyret at folkehelse skal være en viktig faktor for kommunale vedtak. Landrø viser til at korpsene i kommunen har hatt en fin og god utvikling. I tillegg viser han til at det finnes en nasjonal ordning med instrumentfond, og at det tildeles fra null til 100.000 kroner fra det nasjonale fondet.

Les også: Kommunen hjelper korps gjennom kulturskolen

Da komité for oppvekst og kultur møttes sist torsdag, bad komitémedlem Knut Ole Bleke (Sp) om at komiteen vurderte om han kunne være inhabil siden han sitter i styret for Melhus skolekorps. Komiteen kom fram til at han var inhabil og Kristian Lorvik (Melhuslista) gikk inn som vararepresentant.

Spilte kanonball med ordføreren Melhus skolekorps har vært på rekrutteringsrunde.

Retningslinjene

Komiteen gikk gjennom rådmannens forslag, og endret punktet om hvem som kan være søkere etter forslag fra Ruth Laila Berge (Frp). Rådmannen hadde foreslått at Horg og Flå juniorkorps og Melhus skolekorps kunne søke.

I retningslinjene for instrument- og uniformsfondet heter det at søknadsfristen er 1. september og at barne- og ungdomskorps i Melhus som er tilknyttet Norges Musikkorpsforbund kan søke. Videre heter det at det kan søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter og korpsuniformer om disse ikke allerede er finansiert gjennom nasjonalt instrumentfond. Korpsene kan ifølge retningslinjene, ikke søke om tilskudd til annet utstyr.