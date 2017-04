Kulturskolelæreren har trua på elevene sine

Jan Erling Dahl, kulturskolelærer i Midtre Gauldal, har øvd intenst og mye sammen med Ingrid Vingelen Digre og Sivert Garli det siste halve året. Duoen, som kaller seg DigGar, gikk videre fra innledende audition på Norske Talenter på TV2 i fjor høst, og det var starten på et spennende eventyr.

Mye øving i det siste

I kveld klokka 19.30 sendes den tredje semifinalen i årets runde med Norske Talenter, og DigGar står for ett av de ni numrene som publikum kan stemme på, om en plass i finalen.

De to er fjorten år gamle, og har gått på kulturskolen i mange år. Dahl har hatt Sivert som gitarelev en stund, og siden i høst har han altså vært for personlig trener å regne, for begge to.

–Vi har brukt ganske mye tid på øving i det siste, to ganger i uka den siste måneden, og det har vært veldig artig og inspirerende, sier Dahl.

Han tror de har en god sjense til å gjøre det bra i kveld, men sier det er vanskelig å forutsi noe som helst i en sånn type konkurranse.

– Det er så mange flinke deltagere og så forskjellige innslag, så det er vanskelig å si. Og så er det publikum som skal stemme da, vi får håpe på mange lokale stemmer, smiler han.

Skal se sendingen på TV

Selv skal han på musikalsk oppdrag i kveld, men skal få med seg sendingen på TV innimellom.

– Jeg kommer til å følge med! sier han.

DigGar skal synge og spille «Når himmelen faller ned» av Anne Grete Preus, og Ingrid sa til Trønderbladet før påske at hun synes det er litt nervepirrende.

– Jeg gruer meg, for det er jo sånn at hvis man plutselig treffer en tone feil eller glemmer teksten, så ser hele Norge det, sier hun.

Fredagen har de to brukt til forberedelser til sending i Nydalen i Oslo, og de har også fått tid til å gå litt på kjøpesenter og bli kjent med de andre deltagerne.

Lørdag bærer det rett til Bjugn for fylkesfinale i UKM for de to ungdommene, og søndag spiller de på Salierifestivalen i Trondheim.