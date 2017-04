Klar for ny familiedag med zip-line og nyfødte lam

Øydagen byr tradisjon tro på et variert og familievennlig program på lørdag. Blant annet kan du hilse på nyfødte lam, følge med på operasjoner på dyreklinikken, eller en gjeterhundoppvisning ute på jordet. Ønsker du delta mer aktivt, kan du prøve vår zip-line, balansere på slak line eller hoppe i høyet.

Hilse på lammene

Vårens vakreste eventyr kalles det gjerne når lammingen er i gang. På Øya er elevene aktiv med når nytt liv kommer til verden. Er du heldig får du oppleve lamming mens du er der. Uansett står agronomklassen klar til å svare på spørsmål, og du får garantert klappe og kose med lammene som har kommet til verden.

Farmenaktiviteter

Friluftlivsklassene på Øya videregående skole er normalt på tur rundt omkring i Midt-Norge. Denne helga har de rigget seg en egen villmarksleir der du kan oppleve litt av aktivitetene de er med på gjennom et år. Er du tøff nok hiver du deg utfor en zip-line eller balanserer på slak line. Klar for litt roligere aktiviteter? Kom og grill sammen med elevene i villmarksleieren i stedet, og kast på blink med fiskestang eller hopp i høyet.

Operasjon og gjeterhundoppvisning

Hund-og dyrepleierlinja på Øya vgs stiller med nytt og spennende opplegg i år. Øyas egen veterinær Linn Vada skal blant annet utføre operasjoner på dyreklinnikken, og det er mulig å følge med gjennom undervisningsvinduet. Utendørs blir det oppvisning i bruk av gjeterhund på sau.

Aktiv landbrukshelg

Øya videregående skole er et stort og aktivt gårdsbruk. På lørdag åpner de dørene til både fjøs og maskinpark, slik at du kan oppleve og lære litt om livet på en gård. Husdyrlærer Håvard Lien viser mer enn gjerne fram melkeroboten, og legger til at besøket med hell kan kombineres med bondens marked i sentrum av Melhus samme dag.

Basar og mat

Det blir mulighet for å kjøpe både middag og søtsaker fra skolens kjøkken. Tradisjonen tro avsluttes Øyadagen med basar i veksthuset, og barnekoret Enjoy skal synge, mens pastor i Muv, Rune Haugen, sørger for åndelig føde.