Ingrid og Sivert gikk ikke videre i Norske Talenter

Ingrid Vingelen-Digre (14) og Sivert Garli (14) nådde akkurat ikke opp i fredagens semifinale. Selv om de var blant topp tre, ble de dessverre valgt bort til fordel for popperen Lukas til finaleplassen.

Hard konkurranse

Fredag kveld var det duket for tredje runde med semifinale i årets Norske Talenter på TV2, og ni numre skulle reduseres til to, som sendes videre til finalen den 19. mai.

En finalist ble stemt direkte videre av publikum, mens dommerne så måtte velge mellom de to neste på listen med flest stemmer. Det var trekkspilleren Mathias Rugsveen som gikk rett videre, mens dommerne valgte Lukas Ivarrud framfor DigGar i den siste utvelgelsen.

Duoen DigGar fremførte sangen «Når himmelen faller ned» av Anne Grete Preus som innslag nummer åtte fredag kveld, og det var opplagt etter at de første sju hadde vist sitt, at det kom til å bli hard konkurranse. Sivert og Ingrid har fått gode tilbakemeldinger helt fra starten, og fikk også mye skryt av dommerne også denne gangen.

–Dette var aldeles nydelig! Dere jobber så bra sammen, sa Mia Gundersen.

–Det er så gøy å se at dere har jobba så mye sammen, at dere er litt uvenner og litt venner, og at dere skaper noe sammen, var tilbakemeldingen fra Linn Skåber.

–Diggar: Jeg digger dere! Æ kosa mæ, uttalte Suleman Malik delvis på trøndersk, mens Bjarne Brøndbo sa han syntes det var herlig å registrere at unge mennesker i teknologigenerasjonen kan komme inn på en scene bare med en gitar og en vakker stemme, og få det til å bli helt stille i salen.

Tørrvittig soknedaling

Ingrid fortalte i forkant at hun grudde seg litt til semifinalen, og fryktet for at hun skulle glemme teksten eller synge surt, med flere hundre tusen seere på direkten. Men det var ingen fare med det. Både hun og Sivert gjennomførte med stil, og fremsto som trygge og samstemte på scenen.

Duoen ble spurt om de øver på å fremstå nettopp som samstemte, med fakter og blikk. Sivert kunne spøkefullt fortelle at han pleier å øve på blikkontakt hjemme på rommet, med plakatene han har hengende på veggen.

–Å e føle e får my mer resspons å no, når e ha tatt tå regguleringa å sånn, uttalte han, til stor latter fra salen.

Linn Skåber la lattermildt til at hun mente han også måtte ha vokst noen centimeter siden sist han sto på scenen.

Flere fra Gauldalen

Norske Talenter er et talentprogram hvor hvem som helst kan stille opp med hvilket som helst talent, og alle konkurrerer mot hverandre på tvers av sjangre. Programmet ble først sendt i 2008, og det har vært flere deltagere med fra Trønderbladets nedslagsfelt. Julie Stokke gikk til finalen i 2014, Sigrid Haanshus i 2015, Talon Winsnes deltok både i 2011 og i 2012, Marie Kjellstad Alstad, Ragnhild Gimse Storrø og bandet Crossfire i 2011.

På fredag konkurrerte Sivert og Ingrid blant annet mot en sverdsluker, en beatboxer, en popper og en tryllekunstner.

Etter denne semifinalerunden gjenstår ytterligere tre runder med semifinale, før alle finalistene er klare.