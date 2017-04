Arvid fikk spille med Emilia

Den svenske country- og gospelsangeren Emilia Lindberg måtte erstatte sin faste gitarist Ted Sandstedt på konsertene i Midtre Gauldal i helga. Han ble forhindret i å delta, og arrangør Ola Kristian Halset fant Arvid Bollandsås som den lokale helten som kunne overta den kjente svenske gitaristen sin rolle.

– Dette her var artig. Ganske spennende og interessant, sa Bollandsås midtvegs i konserten fredag kveld. Han fikk ikke muligheten til å øve sammen med Emilia og hennes tre andre musikere, som hadde kjørt ti timer i bil fra Småland samme dag som konserten.

– Alle sangere og musikere har sin egen stil, så her var det bare å ta alt som det kom og slik de ville ha det, sa Arvid Bollandsås, som er godt vant med musikkstilen country og gospel.

Venn av Samuelsen

Emilia Lindberg presenterte et bredt utvalg av sanger. Fra Tom Jones-rock og Vikingarna, til Lapp-Lisa og Åge Samuelsen. Hennes spesialitet er egne tekster til kjente melodier, gjerne dansebandlåter. En av svensktoppsangene avsluttet hun med «Jeg er herlig løst og fri». Hun er én av dem som har gjort den norske hurragutten Åge Samuelsen mest kjent i Sverige. Om noen uker kommer hun med en ny plate utelukkende med Samuelsen-sanger.

Ønsker å gi noe tilbake til bygdefolket Ola Kristian Halset satser sparepengene på å arrangere konsert med svenske Emilia Lindberg.

Emilia Lindberg sier at hun ønsker at hennes sanger skal være til ettertanke og trøst, men også til glede og oppmuntring.

– Når livet kjenns bra då sjunger det, sa hun før en av hennes sanger, som understreket at Gud er den samme enten man er på høyden eller nede i dalen.

Ny konsert lørdag

Oddrun Tulluan hadde tatt turen fra Trondheim til Soknedal for å delta på konserten.

– Dette her er bare så bra. Jeg var med på konserten for ett år siden også, og bestemte meg tidlig for å dra opp igjen. Jeg har hatt ei veldig fin stund, og treffer også trivelige kjentfolk, sa Tulluan etter konserten.

Lørdag kveld holder Emilia og bandet konsert i Singsås menighetshus. Her blir Arvid Bollandsås også med på gitar. Søndag kveld deltar Emilia med noen sanger under gudstjenesten i Soknedal kirke.