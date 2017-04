Snakker om drap

I Melhus bedehus torsdag skal Olav Harald Langås snakke om to av sine bøker. Først «Mali, en ond skjebne» fra 1997, gikk som føljetong i Trønderbladet samme året. Videre er det boka «Drapet på kramkaren» fra 2015.

Romanene som er samlet i ett bind, er basert på virkelige historiske hendelser, opplyser forfatteren. Mali er den best dokumenterte fortellingen, da en har rettsreferatene fra rettssaken mot henne. Hun ble dømt til døden og halshugget for å ha født et barn i "dølgsmål” som det het.

Guttebarnet døde enten under eller straks etter fødselen. Hun ble ikke dømt for barnedrap, men med det utfallet var det like ille å føde i hemmelighet og uten å sørge for hjelp.

Drapet på kramkaren er i stor grad basert på sagn, men både kirkeboka fra Hølonda og senere funnet av et skjelett er med på å bekrefte historien om de tre hølondingene som slo i hjel en svensk kramkar i 1854. Et drama som ble forsterket av skjebnen de tre fikk etterpå, , sjøl om lovens voktere ikke kom inn i bildet i det hele tatt.

Langås tar med noen bøker for salg om det er interesse for det.

Forfatteren fikk kulturprisen i 2012 og leder Kolbrandstad Stavkyrkjelag. Kirsten Pernille Øie avslutter treffet med andakt.