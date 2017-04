Sigrid og Stephen synger på Støren

Først ute er Schei Jakobsen café & interiør, som får besøk av tenoren fra Oslo på onsdag. Torsdag gjester han Støren kirke, og da skal han synge sammen med Soknedals egen Sigrid Haanshus.

Les også: Enda et smil fra gullstrupen Sigrid Haanshus

Ga ut duett som solo

Brandt-Hansen og Haanshus ga ut singelen «The Prayer » i 2015. Hun ble valgt ut som barnesolist ved Brandt-Hansens julekonserter i 2011, og han oppfordret henne etter dette til å øve inn nettopp den sangen, for å synge duett med ham.

Etter dette har de holdt kontakten, og sunget sammen på konserter ved en og annen anledning. På Støren på torsdag, blir det gjenhør med deres felles sang «The Prayer».

Opprinnelig kommer sangen fra animasjonsfilmen Quest for Camelot fra 1998, og den vant Golden Globe Award for «best original song» året etter.

Les også: Musikal-Sigrid med singel nummer fem

Kjent på TV

Sigrid ble kjent over hele landet da hun deltok i talentkonkurransen Norske Talenter på TV2, og hun merker at flere har fått ørene opp for stemmen hennes etter dette.

–Jeg har fått flest henvendelser fra trøndelagsområdet, men det har også vært flere oppdrag i Oslo, og jeg har sunget i Stavanger konserthus, forteller Sigrid.

Nå er hun i gang med en ny singel i studio, så det er store muligheter for at vi får høre mer fra det sjarmerende sangtalentet fra Soknedal i fremtiden. Sigrid går i niende klasse på Støren, og hun er ikke helt sikker på hva hun skal gjøre etter ungdomsskolen. Sang skal hun i alle fall fortsette med, og hun har satt seg et aldri så lite, langsiktig mål.

–Jeg har lyst til å synge på større scener, og kanskje i utlandet, smiler hun.

Utsolgt på Melhus

Konserten med Brandt-Hansen på Schei-Jakobsen på onsdag ble så raskt utsolgt, at det her ble det duket for et gjenhør den 19. april. Da har de kort og godt arrangert en ekstrakonsert, for dem som var for sent ute til å skaffe seg billett til den første konserten.

Kafeen serverer tapas på billetten, og publikum kan glede seg til et intimt og nært møte med den kjente og kjære tenoren.