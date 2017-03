Svenske Emilia kommer til Soknedal og Singsås med konserter

Det er nøyaktig ett år siden den svenske sangeren var i Soknedal forrige gang. Da opptrådte hun på Solum gjestegård, for 150 tilhørere. Nå ventes flere til de to konsertene, i Soknahall fredag 7. april og Singsås menighetshus lørdag 8. april.

Emilia er for tida Sveriges mest kjente kristne sanger innen country og gospel. Hun er 27 år, men gav ut sitt første album allerede for ti år siden. Emilia er kjent fra mange opptredener på fjernsyn, blant annet Visjon Norge. Hun turnerer mye i Norge, særlig på Sørlandet, og dette har blitt hennes yrke. Lindberg-familien er kjent for sine mange sangere og musikere, og til Gauldalen palmehelga kommer også hennes far og to andre musikere for å spille sammen med henne.

– Vi ønsker full pakke, slik som sist, sier Ola Kristian Halset, som arrangerer de to konsertene.

Sjeldent besøk i Trøndelag

Sin forrige opptreden i Trøndelag hadde Emilia i Orkanger i mai i fjor, og Halset har merket interesse fra publikum både derfra og helt sør til Oppdal.

– Vi ville ikke nøye oss med bare én konsert denne gangen, og flere i Singsås var veldig ivrige på at Emilia måtte komme dit også. De som kjenner hennes sang og glade vitnesbyrd vet hva hun står for, og vi håper på fulle hus, sier Halset.

Tilhørerne engasjeres

Han har også et samarbeid med menigheten i Soknedal, slik at Emilia Lindberg deltar med noen sanger under gudstjenesten i Soknedal kirke søndag kveld. Tidligere på dagen skal hun synge for beboerne ved bo- og dagsenteret i Soknedal.

– Emilia vil noe spesielt med sangen sin, hun bringer glede og litt djupere tanker om livet. Folk engasjeres av det hun har på hjertet, sier Ola Kristian Halset.

Hennes repertoar spenner vidt, fra gamle kirkesalmer til Åge Samuelsen-låter.